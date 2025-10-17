Divertia incrementa para 2026 su presupuesto de Festejos por el aumento de cachés y gasto de producción

De izda a dcha: Gerente y presidente de Divertia Gijón, Fernando Losada y Óliver Suárez, respectivamente, y concejal de Festejos, Jesús Martínez Salvador. - EUROPA PRESS

Destinarán un millón de euros a patrocinios

GIJÓN, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Divertia Gijón, Óliver Suárez, ha presentado este viernes el proyecto de presupuesto de la sociedad municipal para 2026 que asciende a 9.259.668 euros, de los que la aportación del Ayuntamiento son 7.201.010 euros.

Suárez, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha explicado que, por áreas, el teatro Jovellanos aumenta en 300.000 euros respecto 2025 su presupuesto, a lo que ha resaltado que se logró ahorrar en suministros por el cambio en el sistema de calefacción, además de que se prevé un aumento por taquilla.

Un incremento por taquilla, "ligero", que también se contempla en el presupuesto del FICX, que mantiene la aportación del Ayuntamiento, mientras que Festejos es el área que más crece, con más de un diez por ciento de aumento.

Algo que ha visto necesario debido a todas las actividades gratuitas, "sin retorno", que realizan, como pueda ser en Navidad, Antroxu o el verano. También lo ha justificado por que los cachés y gastos de producción crecen año a año.

Un presupuesto, según Suárez, para ofrecer la mejor oferta festiva y cultural a una ciudad con una alta actividad. Ha adelantado, en este sentido, que van a intentar repetir en 2026 el concurso de Rock iniciado en este año.

En lo que respecta a patrocinios, se contempla en torno a un millón de euros para colaboraciones con eventos como pueda ser el L.E.V. Festival, el Gijón Live o la CometCom, así como otras colaboraciones que puedan surgir. En el caso de Paseo Gastro, ha apuntado que en principio se mantendrá en dos ubicaciones como este año.