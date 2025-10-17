Divertia se reunirá este próximo lunes con las charangas para tratar de consensuar un lugar donde poder ensayar

Archivo - Antroxu o carnaval en Gijón (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Divertia Gijón, Óliver Suárez, ha señalado este viernes que se reunirán este próximo lunes, en la sede de la sociedad municipal, con representantes de las charangas para tratar de buscar una solución a la falta de espacio donde poder ensayar.

"Son el alma del Antroxu", ha resaltado Suárez, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Consistorio gijonés.

Sobre el problema en cuestión, ha explicad que han estado buscando diferentes ubicaciones para los ensayos, dado que hay un "pequeño conflicto" con algunos vecinos que manifiestan que causan molestias.

Ha insistido, a este respecto, que no ha sido posible aún encontrar ubicaciones que no molestaran a vecinos, de ahí el "pequeño retraso". En este sentido, ha apuntado que en la reunión de este pasad jueves recibieron varias propuestas que se valorarán, como también se estudiarán las peticiones hechas sobre las carrozas.