Doce compañías participan desde este viernes en la XXIII Selmana de Teatru n'Asturianu de Carbayín

La edil de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, junto al director del Grupo de Teatro de Carbayín, José Ramón Oliva. - AYTO. DE SIERO

SIERO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XXIII Selmana de Teatru n'Asturianu se celebrará en el Centro Polivalente de Carbayín Alto entre el 18 de septiembre y el 4 de diciembre. La iniciativa reunirá a doce compañías y ofrecerá doce representaciones teatrales, programadas para todos los viernes a las 20.00 horas con entrada libre hasta completar el aforo disponible.

La programación comenzará este mismo viernes con la puesta en escena de la obra 'Doña Josefa', a cargo de la Compañía Asturiana. A lo largo de los próximos meses participarán las agrupaciones Selena, La Puente Arriba, San Félix, Padre Coll, Kumen, Carbayín, Hórreo, Filandres, Santa Bárbara y Garapiellu.

El calendario de actuaciones continuará el 25 de septiembre con la representación de 'Agua de Soto'. Ya en el mes de octubre, el programa acogerá las obras 'La difunta y otros yerbes' el día 2; 'Al loro' el día 9; 'Vaya par de dos' el día 16; 'Los cuernos de Don Friolera' el día 23; y 'La maldición de la pita pinta' el día 30.

Durante el mes de noviembre, las tablas del Centro Polivalente recibirán 'Que nos quiten lo bailao' el día 6; 'Les olímpiques' el día 13; 'Camín de Santiago' el día 20; y 'Tres sombreros de copa' el día 27. La Selmana se cerrará el 4 de diciembre con la función 'El disparate'. En esa jornada de clausura se entregará además el galardón 'Socorro la de Lin', destinado a reconocer el trabajo de personas o entidades en favor del teatro en asturiano.

Durante la presentación del cartel, la concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, ha destacado la evolución de esta iniciativa cultural, que mantiene su denominación original de 'Selmana' pese a haber extendido su duración a lo largo de varios meses debido a la alta demanda de público.