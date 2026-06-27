Los 'Domingos de Llantariega' regresan a Llanes con mercado, música y actividades familiares

Nueva edición de los ‘Domingos de Llantariega’, feria agroecológica y de producción local de Llanes - LLANES

OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llanes celebra este domingo una nueva edición de los 'Domingos de Llantariega', una iniciativa que busca promover los productos agroalimentarios y la artesanía local a través de una feria que se desarrolla el último domingo de cada mes en el parque Posada Herrera de la villa.

Durante la jornada, los visitantes podrán recorrer un mercado con productos agroalimentarios locales, ecológicos y con Indicación Geográfica Protegida (IGP), además de artículos de artesanía elaborados por productores del concejo.

La programación incluiye también diversas actividades para todos los públicos. Entre ellas, un corral de razas autóctonas asturianas, que permanecerá abierto de 10.00 a 14.30 horas, así como hinchables y juegos gratuitos para los más pequeños entre las 11.00 y las 14.30 horas.

Asimismo, la banda de gaitas 'Los Trasgos' amenizará el mercado con música tradicional asturiana desde las 11.00 hasta las 15.00 horas.

Como novedad, la organización repartirá a partir de las 10.30 horas vales para visitas guiadas a la villa por un valor total de 150 euros. Los asistentes recibirán un vale para dos personas por cada 30 euros de compra realizados en el mercado.

La visita guiada, prevista entre las 20.00 y las 21.30 horas, estará centrada en la tradición marinera de Llanes y recorrerá distintos espacios vinculados a la actividad pesquera de la localidad. El itinerario abordará aspectos como la historia del Gremio de Mareantes de San Nicolás, la caza de ballenas, el papel de la lonja o las artes de pesca tradicionales.