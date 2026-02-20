Dos fallecidos en un accidente en Gijón al chocar una grúa contra un local y atropellar a un peatón

Archivo - Comisaría de la Policía Local de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han fallecido este viernes en Gijón como consecuencia de un aparatoso accidente, tras sufrir un síncope el conductor de una grúa municipal.

Según la información facilitada por el Ayuntamiento gijonés, los hechos tuvieron lugar sobre las 21.45 horas, cuando al conductor de la grúa, que se encontraba transportando una furgoneta por la avenida de Oviedo, en sentido a la avenida de Constitución, sufrió un síncope.

Como consecuencia, acabó chocando ambos vehículos contra un establecimiento y atropellando a su paso a un peatón que se encontraba en la acera.

Tanto el conductor de la grúa como el peatón han fallecido. Hasta el lugar se han desplazado Policía Local, que continúa trabajando en el lugar del suceso.