Ecologistas alertan que Asturias registra niveles peligrosos de partículas contaminantes sin informar a la población

Archivo - Una persona con mascarilla, foto de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha alertado este sábado de que varias localidades asturianas registran concentraciones elevadas de contaminación por partículas en suspensión sin que ni el Principado ni los ayuntamientos hayan informado a la población ni activado protocolos de aviso.

Según la organización, Gijón mantiene una situación "desfavorable" por partículas de menos de 2,5 y 10 micras en las estaciones del Lauredal y La Calzada, superando los umbrales de advertencia desde hace cuatro días.

En Avilés, la situación también es "desfavorable" por partículas menores de 2,5 micras en Llano Ponte y Llaranes. Por su parte, Oviedo y Siero presentan condiciones "regulares" en varias estaciones de medición.

El índice nacional de calidad del aire, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, indica que con estos niveles toda la población puede experimentar efectos negativos sobre la salud, mientras que los grupos de riesgo podrían sufrir consecuencias más graves.

La Coordinadora recuerda que el Real Decreto 34/2023 obliga a las administraciones a adoptar medidas de urgencia y a informar a la ciudadanía cuando se superan los umbrales de alerta, algo que, según la organización, no se ha hecho.

Las partículas menores de 2,5 micras son, según han detallado, "especialmente peligrosas" porque pueden llegar a los pulmones e incluso al torrente sanguíneo, provocando irritación respiratoria, tos o dificultad para respirar. La organización ha criticado la falta de medidas y protocolos frente a un problema de salud pública que, afirman, tiene un impacto demostrado en la salud, el desarrollo cerebral y la calidad de vida.