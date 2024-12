Ecologistas insisten en los riesgos que plantean los parques de baterías

OVIEDO 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La asociación Coordinadora Ecologista de Asturias ha emitido una nota de prensa en la que insiste en los riesgos que suponen los parque de baterías "en caso de fuga térmica o de incendio conllevan unas consecuencias irreversibles de suma gravedad para los colindantes, tanto para el medioambiente como para la salud humana".

A juicio de Coordinadora, resulta "inadmisible" que se planteé instalar estos parques en zonas próximas a núcleos de población. Coordinadora se ha referido a la aprobación del impacto ambiental de un parque de baterías en Santiago de Ambiedes, en Gozón, que sería el mayor de los autorizados en Asturias.

Se quejan los ecologistas que se están haciendo las cosas "de espaldas a los vecinos" y dicen que "no deja de ser sorprendente que de las administraciones consultadas para este trámite, el unico que no presentara alegaciones fuera el Ayuntamiento de Gozón que es donde va el parque; no solo no alegó, ni siquiera avisó a los vecinos del riesgo que suponía esta instalación".

Afirman que la ubicación propuesta incumple las condiciones de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias que establece para estos parques en un decreto que se ha comprometido a sacar este mes.

Según Coordinadora, el Gobierno del Principado reconoce que hay 170 proyectos presentados, pero los ecologistas dicen conocer solo 58 porque no les informa de dónde van los otros solicitados.