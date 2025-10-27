Ecologistas piden la paralización de las obras del bar de Cabo Peñas

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización Coordinadora Ecologista de Asturias ha informado este lunes de que han reclamado a la Consejería de Ordenación de Territorio del Gobierno asturiano, a la Demarcación de Costas y al Ayuntamiento de Gozón, la paralización de las obras del bar de Cabo Peñas, en el municipio asturiano de Gozón.

En una nota de prensa, los ecologistas han mostrado su extrañeza de que se hagan obras y excavaciones en la parcela para un nuevo establecimiento hostelero, así como que esas actuaciones puedan haber sido autorizadas, dado que la ley de Costas, y el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano "son claros a este respecto".

"Se trata evidentemente de una nueva construcción, al haberse demolido la anterior existente, incluso se ha excavado profundizando la zona", han señalado desde Coordinadora, que asegura que no se les ha dado acceso a los expedientes e informes de las obras.

Desde la Coordinadora Ecologista entienden que, una vez se han ejecutado las obras de demolición completa incluida la cimentación del antiguo bar Cuatro Vientos, no se pueden iniciar ls obras para la construcción de un totalmente nuevo establecimiento hostelero en el Cabo Peñas.