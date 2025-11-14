Economía.- Aprobado el Plan de Reestructuración de Duro Felguera con el que avanzar "hacia la recuperación"

El vicepresidente de la empresa, Jaime Isita, momentos antes de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Duro Felguera, celebrada en su sede social de Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Extraordinaria de Accionistas de Duro Felguera ha aprobado este viernes el Plan de Reestructuración de la compañía, con el que se busca esquivar el concurso de acreedores y la liquidación de l sociedad.

"Lo peor ha quedado atrás", ha asegurado el vicepresidente de la empresa, Jaime Isita, a los accionistas, los cuales han respaldado el citado Plan en un 99,999 por ciento en la votación celebrada en la sede gijonesa de la compañía, en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón (Asturias).