La economía azul 5.0 eje central de la XXIII Conferencia Internacional de APTE en Gijón

Cartel de la XXIII Conferencia Internacional de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) en Gijón. - APTE

GIJÓN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de representantes del ecosistema innovador nacional e internacional participarán este jueves 6 de noviembre en la XXIII Conferencia Internacional de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), que se celebrará en el Laboral Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón bajo el lema 'Economía Azul 5.0: Innovación, Talento y Sostenibilidad para un Futuro Inteligente del Litoral'.

Organizado por APTE y Gijón Impulsa, el encuentro pondrá el foco en los retos y oportunidades de la economía azul como motor de transformación territorial, coincidiendo con el 25º aniversario del Parque Científico Tecnológico de Gijón.

El acto de apertura contará con la participación de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón Entrialgo; el viceconsejero de Industria del Principado de Asturias, Juan Carlos Campo; y el director general del CDTI, José Moisés Martín Carretero. El presidente de APTE, Felipe Romera, dará la bienvenida oficial a los asistentes.

La ponencia inaugural correrá a cargo de Susana Pinheiro, directora de desarrollo empresarial en UPTEC - Universidade do Porto, con la conferencia 'Innovación y Economía Azul: El modelo UPTEC y su impacto regional'.

El programa incluye dos mesas redondas centradas en los desafíos de la economía azul: 'Ecosistemas tecnológicos para una economía azul inteligente", con representantes de Blue NetCat, Flowtech, Simbiosys y MEGA Fortris Group; y 'Empleo azul, talento STEM y nuevos perfiles profesionales', con expertos de CETMAR, IH Cantabria, la Universidad de Almería y el Centro Jovellanos.

La jornada concluirá con una reflexión sobre los 25 años del Parque Científico Tecnológico de Gijón y su proyección azul, así como con la entrega de los premios APTE 2025 a las mejores prácticas y la divulgación científica. También se traspasará la bandera de la Asociación al parque anfitrión de la edición 2026.

El día anterior, 5 de noviembre, se celebrarán reuniones de la Red de Técnicos de APTE, la Asamblea General de la Asociación y un recorrido por la Milla del Conocimiento Margarita Salas.