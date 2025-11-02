La economía social genera en Asturias un volumen de negocio de 380 millones anuales y supera los 5.000 empleos

OVIEDO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio encargado por el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) refleja que las casi 600 empresas de economía social activas en Asturias generan un volumen de negocio superior a los 380 millones al año y más de 5.000 empleos. Además, aportan el 4,5% del valor añadido bruto de la economía regional.

El análisis, elaborado por la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social (Asata), refleja el potencial de este sector en un periodo marcado por la transición ecológica y el despliegue de la economía circular. Además, propone abordar cambios normativos para actualizar la legislaciónsobre este ámbito económico, según ha informado el Gobierno asturiano.

Entre los tipos de entidades que operan en Asturias, el estudio identifica cooperativas, mutualidades, fundaciones, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores y sociedades agrarias de transformación.

Respecto a los sectores de actividad, la economía social tiene representación en losservicios sociales y los cuidados personales (35% de las empresas), en el comercio, la hostelería y el turismo (25%), en la industria y la construcción (15%), en la agroalimentación y la economía circular (15%) y en la educación, la cultura y el deporte (10%).

El documento subraya que el modelo de la economía social se caracteriza por dar prioridad a las personas y el territorio, por su capacidad para generar empleo estable y de calidad, para fijar población en las zonas ruralesy para impulsar la innovación social.Cabe señalar queel 40% de las sociedades tiene su sede en concejos rurales.

Además, el texto pone en valor la apuesta por la diversidad y la integración laboral: el 35% de las personas empleadas en el sector de la economía socialforman parte decolectivos con especiales necesidades de inclusión.

También resalta que la tasa de supervivencia empresarial, del 75%, supera ampliamente la media de las pymes (50%), pese al escaso tamaño de la mayoría de las compañías.

El informe destaca, asimismo, la apuesta de la economía social por los nuevos modelos de gobernanza y sus avances hacia la igualdad de género en la toma de decisiones, dado que el 48% de los puestos directivos están ocupados por mujeres.

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo trabaja ya en las recomendaciones incluidas en el estudio para elaborar una ley autonómica de economía social y poner al día la normativa sobre cooperativas. Entre esas sugerencias figuran la apuesta por la digitalización, el abordaje del relevo generacional y la creación de una marca regional como distintivo para las empresas asturianas de economía social.