OVIEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025, Eduardo Mendoza, mantendrá un encuentro con más de 150 clubes de lectura vinculados, principalmente, a bibliotecas públicas de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Navarra. El acto, bajo el título 'Entre el desenfado y el saber', tendrá lugar el lunes 20 de octubre, a las 19:00 horas, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo.

Según informa la Fundación Princesa de Asturias, los miembros de estos clubes han leído, a lo largo de los últimos meses, diversas obras del galardonado, entre las que se encuentran, La verdad sobre el caso Savolta, La ciudad de los prodigios, Riña de gatos, Sin noticias de Gurb, El misterio de la cripta embrujada, El laberinto de las aceitunas y Tres enigmas para la Organización.

El acceso será con invitación para los miembros de los clubes de lectura participantes.

Mendoza mantendrá también un encuentro con el público, moderado por el librero Rafa Gutiérrez Testón, en el que se repasará su trayectoria literaria y la trascendencia de su primera novela, La verdad sobre el caso Savolta.

El encuentro, bajo el título el 'Caso Mendoza', tendrá lugar el miércoles 22 de octubre, a las 19:30 horas, en el Centro Niemeyer, en Avilés.