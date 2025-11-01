Eduardo San Vicente, primer premio del concurso La Sidra

OVIEDO 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo Eduardo San Vicente se ha alzado con el Primer Premio de este referencial concurso La Sidra, que lleva asociado la Medalla de Oro de la Confederación Española de Fotografía, por su obra 'Gotas que cuentan historias: escanciando tradición'.

El XVII Concurso Internacional de Fotografías La Sidra, organizado por la Fundación Asturies XXI con el patrocinio del llagar Sidra JR y la colaboración técnica de la Asociación Asemeyando, ha hecho público esta semana el fallo de su jurado.

El número de participantes se mantuvo en cifras similares a las de la pasada edición. El Primer Premio, dotado con 700 euro en metálico y la Medalla de Oro de la Confederación Española de Fotografía (CEF), fue otorgado al fotógrafo riojano Eduardo San Vicente por su obra 'Gotas que cuentan historias: escanciando tradición', una imagen que captura con gran fuerza expresiva el momento del escanciado, símbolo por excelencia de la sidra asturiana.

El Segundo Premio, con 200 euro en metálico y la Medalla de Plata de la CEF, recayó en Juan Carlos Hernández Fernández por su obra 'Siempre está con nosotros', mientras que el Tercer Premio, dotado con 100 euro en metálico y la Medalla de Bronce de la CEF, fue para Francisco J. Domínguez García por 'Sidra cardiosaludable'.

La entrega de premios e inauguración de la exposición con las obras galardonadas y finalistas se celebrará en la Sidrería La Galana (Plaza Mayor de Gijón) el 15 de noviembre. Posteriormente, la muestra formará parte de la exposición itinerante 'Fotografías de La Sidra', que recorrerá distintos espacios sociales y culturales durante el próximo año.