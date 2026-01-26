Educación adelanta a febrero el refuerzo de especialistas de atención a la diversidad

Reunión de la comisión de seguimiento del pacto 'Asturias Educa'. - PRINCIPADO

OVIEDO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación del Principado adelantará a febrero el refuerzo de especialistas de atención a la diversidad previsto inicialmente para abril en el pacto 'Asturias Educa', con la incorporación de 120 jornadas completas de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), que se repartirán en 174 plazas.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico, este personal docente se incorporará a los centros educativos el próximo lunes 2 de febrero, tras su inclusión en la convocatoria de interinidad que se publicará mañana. La medida ha sido trasladada por la consejera de Educación, Eva Ledo, a la comisión de seguimiento del acuerdo, integrada por los sindicatos ANPE, CCOO, Suatea y UGT.

Del total de jornadas, 60 corresponden a PT y 60 a AL, mientras que otras tres jornadas y media se reservarán para corregir posibles desajustes y se ofertarán en el siguiente llamamiento. La asignación prioriza las jornadas completas y, en el caso de las parciales, se ha optado preferentemente por ampliar horarios de especialistas ya en activo.

El refuerzo alcanzará a 152 centros educativos, desde el segundo ciclo de Infantil hasta la ESO: 105 contarán con especialistas de PT y 95 con AL. La distribución atiende a las necesidades detectadas en el sistema educativo y quedará definida de forma definitiva en el futuro decreto de equidad, actualmente en fase de redacción.

Por otro lado, Educación ha comunicado a los sindicatos que el primer incremento salarial pactado, de 100 euros en el complemento específico, se incluirá en la nómina del mes de enero. También ha explicado que este aumento no tiene en cuenta la subida salarial del 2,5% correspondiente a 2025 y que fue abonada en diciembre por una cuestión técnica: se tomó como referencia una nómina anterior, que no incluía este incremento. El Gobierno de Asturias subsanará este desfase "cuanto antes" para que la subida responda estrictamente a lo pactado.

El pacto 'Asturias Educa' contempla además la incorporación de otros 180 especialistas en dos fases posteriores, en septiembre de 2026 y septiembre de 2027, 50 plazas de PT y 50 de AL y 40 plazas de PT y 40 de AL, respectivamente.