Educación busca en la feria SIMO herramientas para descargar la tarea administrativa del profesorado

OVIEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha mantenido este miércoles reuniones de trabajo y ha asistido a charlas relacionadas con nuevas metodologías de evaluación durante su visita a SIMO 2025, la feria de tecnología educativa que se celebra en Madrid.

La agenda de Ledo se ha centrado en explorar vías para seguir dotando al profesorado asturiano de herramientas que descarguen la parte administrativa y también otras que faciliten su labor pedagógica, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

La jornada de trabajo ha comenzado con el saludo institucional de Ana Rodríguez, directora de la undécima edición de SIMO, cuya temática general gira alrededor de la innovación educativa en tiempos de la inteligencia artificial y que cuenta con 90 expositores, 115 actividades y 190 destacados ponentes.

Ledo se ha reunido con María Comín, responsable de Educación en Microsoft España. Durante su encuentro, han abordado las posibilidades que ofrecen al profesorado asturiano las cuentas del Office 365, que tiene contratado el Gobierno del Principado, y la necesidad de agilizar la gestión administrativa de los centros.

Además, han hablado del Copilot, la herramienta de inteligencia artificial que las cuentas tienen asignada de manera gratuita, y han estudiado la posibilidad de acercar formación al profesorado que permita mejorar su aprovechamiento.

Posteriormente, la consejera también ha mantenido una entrevista con Javier Nobel, director de producto de Peñalara Software. Esta empresa cuenta con una de las aplicaciones de uso más extendido dentro del sistema educativo para la configuración de horarios. La titular de Educación ha planteado diferentes vías de colaboración.

Dentro del programa de actividades de este salón educativo, Ledo ha asistido a la jornada organizada por la firma Inetum, que llevaba por título IA con impacto en los retos educativos y en la que ha coincidido con el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa.

Inetum tiene un contrato en vigor para realizar desarrollos informáticos en el Principado, por eso se ha analizado con la empresa la posibilidad de agilizar procedimientos administrativos relacionados con la gestión del personal docente.

La mesa redonda sobre la evaluación competencial del alumnado ha contado con la participación de la directora general de Inclusión Educativa y Ordenación, María Dolores Bueno, que se ha referido a las diferentes líneas en las que está trabajando Asturias.

La consejera ha realizado un balance positivo de la jornada en Madrid. "Es muy interesante ver todas las opciones de desburocratización que existen en el mercado. Tenemos que investigar las posibilidades para agilizar los procesos e integrarlos en nuestro sistema educativo y en nuestras propias aplicaciones", ha dicho.

Por otra parte, también ha considerado importante el trabajo con la inteligencia artificial "no solo en la gestión sino en la atención al alumnado y, sobre todo, al alumnado con necesidades educativas especiales".