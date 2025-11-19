Educación ofrece a más días no lectivos para las educadoras de 0-3 y espera el fin de la huelga

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejería de Educación, dirigida por Eva Ledo, ha ofrecido este miércoles más días no lectivos para las educadoras de la etapa de 0 a 3 años de la red autonómica. Con ese cambio y otros compromisos, Ledo confía en que los sindicatos desconvoquen la huelga. El próximo paro estaba convocado para este jueves.

Ha sido este miércoles cuando Ledo se ha reunido con la mesa de diálogo de 0 a 3 años. Han participado también los directores generales de Empleo Público, Miguel Ángel Rodríguez, y de Centros y Red 0 a 3 Años, Paula Fernández.

Tras el encuentro, Ledo ha comentado que aunque el calendario sigue siendo el mismo, se establece la consideración de no lectivos a más días. Así, tendrán consideración de no lectivos desde el 1 de septiembre hasta el día siguiente hábil, al 8 de septiembre. "Es decir, hasta el 8 de septiembre serán no lectivos, no irán los niños al aula", ha comentado.

También habrá cuatro días en lugar de tres que venían siendo no lectivos en julio. "Los últimos cuatro días y no los tres últimos serán considerados no lectivos", ha indicado. Todo ello sujeto al compromiso por parte de las técnicas en educación infantil de coger sus días de libre disposición en días no lectivos.

"Yo creo que en este momento estamos conjugando los dos aspectos de la enseñanza, carácter educativo y carácter de conciliación; estamos atendiendo las necesidades del colectivo familia, que no podemos olvidarnos", ha comentado la dirigente asturiana.

Asimismo, la consejera ha indicado que desde empleo público se establecen unas matizaciones a lo ya comprometido, se sostienen los mismos aspectos, pero se indica de manera clara.

Ledo ha expresado su confianza en poder desbloquear la situación existente en este momento en el que se mantiene una huelga y poder avanzar en el desarrollo de la ley de acuerdo con todas los compromisos que hay en la mesa de diálogo.