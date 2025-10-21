Educación prueba un nuevo sistema para reducir de siete a tres días las sustituciones del profesorado

La consejera Eva Ledo informa a la comisión de seguimiento de la incorporación de los tres primeros administrativos del pacto Asturias Educa. - PRINCIPADO

OVIEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha iniciado este martes el periodo de pruebas para agilizar las sustituciones del profesorado, cuyo objetivo es acortar de siete a tres días el procedimiento para cubrir bajas y vacantes, así como realizar tres convocatorias de interinos quincenales, en lugar del actual llamamiento semanal.

La consejera Eva Ledo ha informado de esta medida en la tercera reunión de la comisión de seguimiento del pacto Asturias Educa, suscrito por el Gobierno de Asturias con las principales organizaciones sindicales, tal y como ha informado el Principado en nota de prensa.

La agilización de las sustituciones figura en el undécimo punto del bloque de desburocratización del mencionado documento, y es un compromiso para el presente curso 2025-2026.

Con el nuevo sistema que empieza hoy en fase de pruebas, las plazas vacantes seguirán publicándose los martes, pero con una hora de adelanto (a las 10.00 horas). El personal interino podrá solicitar su destino durante las siguientes 22 horas, hasta las 08.00 del miércoles. El contrato se firmará ese mismo día y, al siguiente, el docente se incorporará al puesto de trabajo.

La consejería ha elaborado ya un calendario con las nueve convocatorias de interinos previstas hasta finales del presente año, que se publicará mañana junto a las adjudicaciones de esta semana.

Por otro lado, Ledo ha informado de la incorporación a la consejería de los tres primeros administrativos que se ocuparán de respaldar la gestión, fundamentalmente económica, de los centros de enseñanza con direcciones unipersonales. A cada uno de estos trabajadores se le asignarán veinte colegios de estas características. Se trata de otro compromiso incluido en el punto tercero del bloque de desburocratización.

La consejería también trabaja en la simplificación de la evaluación por competencias. En la reunión, de más de tres horas de duración, se han ido repasando todos los puntos contemplados en el acuerdo.