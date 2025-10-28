Educación publica la convocatoria para la adhesión de centros al programa Tutoría entre Iguales, de prevención del acoso

OVIEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación del Gobierno de Asturias ha publicado este martes en el portal institucional Educastur la convocatoria para la adhesión de los centros docentes sostenidos con fondos públicos al programa Tutoría Entre Iguales (TEI), como plan de prevención del acoso escolar durante este curso. El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación será de 10 días hábiles, a contar desde este miércoles.

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha informado sobre esta iniciativa en las reuniones que ha mantenido esta mañana con los comités de direcciones de Secundaria y Primaria, en las que han participado también los directores generales de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, Javier Fernández, y de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure, y la directora general de Inclusión Educativa y Ordenación, María Dolores Bueno.

La circular de inicio del presente curso establece, en materia de convivencia, que todos los centros de enseñanza deberán disponer de un plan de prevención del acoso escolar y que Educación pondrá a su disposición el programa TEI.

El Gobierno del Principado adquirió el curso pasado este método, que fomenta la convivencia positiva, por un importe de 151.250 euros. Su principal singularidad reside en que convierte al propio alumnado en tutor de los compañeros más jóvenes; en concreto, de dos cursos por debajo. Su eficacia ha quedado acreditada en diferentes evaluaciones internas y externas.

La solicitud de adhesión -que es totalmente voluntaria- está abierta a centros sostenidos con fondos públicos que impartan segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria (ESO) y Formación Profesional.

Respecto a su desarrollo, este curso académico se centrará en la formación, contextualización y aplicación con el alumnado de cursos impares, mientras que en el siguiente (2026-2027) se continuará con los pares. Por último, el año académico 2027-2028 será el de consolidación del TEI, con la integración de todo el alumnado de los centros.

La consejería realizará convocatorias formativas específicas por etapas, a través de los Centros del Profesorado y de Recursos (CPR), además de proporcionar los materiales y las licencias de uso necesarias. Está previsto que la formación inicial, de ocho horas de duración, comience en noviembre.

El programa incluye también un proceso de seguimiento y evaluación continua durante los tres periodos, así como memorias e informes finales, que implican al alumnado, al profesorado, a los centros y al propio proceso.

Por otro lado, Ledo ha informado a los comités de direcciones sobre la elaboración, ya avanzada, de una serie de guías que se pondrán a disposición de los centros para facilitar tareas cotidianas. Esa iniciativa se enmarca en el proceso de desburocratización de la enseñanza, que constituye uno de los pilares del pacto Asturias Educa.

Entre los materiales previstos, figuran unas instrucciones sobre la gestión de obras de conservación y mantenimiento de edificios. Otra guía abordará la posible cesión y uso de espacios escolares a la comunidad en horario no lectivo.

El director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, Javier Fernández, ha explicado los diferentes avances tecnológicos orientados también a reducir burocracia y ayudar al profesorado.