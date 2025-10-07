Educación ya cuenta con un anticipo de gasto para poder acometer las obras del colegio de La Gesta

OVIEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha reconocido este martes en el Pleno que el Gobierno no ha podido cumplir los plazos previstos para las obras del Colegio de La Gesta, aunque ha aclarado que sí se ha intervenido en la cubierta del Salón de Actos. Ha añadido que en este momento el Gobierno tiene una partida presupuestaria de 1.017.000 euros para acometer la obra y un convenio que prácticamente está en su última fase.

"Debo reconocer que en las obras del Colegio Público la Gesta de Oviedo ha habido una serie de vicisitudes que han hecho necesario aplazar los plazos y que en este momento no están ejecutadas y por ello que no hemos podido mantener los plazos inicialmente previstos", dijo la consejera.

La consejera ha explicado que el proyecto inicial era de 2023 y ha necesitado una actualización del precio y por ello ahora lo que van a proceder es a hacer una tramitación de un anticipado de gasto y una vez realizado proseguirán.

"Sí que hubo vicisitudes en esa obra, obviamente las hubo, porque el proyecto que estamos hablando se entregó en febrero del 2023 y no pudo realizarse en ese momento. Sí se realizaron las obras de urgencia", insistió Ledo.

Así explicó que en este momento el Gobierno tiene una partida presupuestaria de 1.017.000 euros para acometer esa obra y un convenio que prácticamente está en su última fase, que va paralelamente al anticipado de gasto resolverse en la última etapa, porque ya ha pasado por la aprobación del Consejo de Gobierno.

Ledo respondía así a la diputada del PP, Gloria García, que ha incidido en que el colegio de la Gesta lleva 10 años esperando y ha añadido que si no se firma el convenio para poder ejecutar las obras es "porque el Principado tiene deudas con el Ayuntamiento de Oviedo que corresponden a la Consejería de Educación que ya se puso al día pero el resto de consejerías no".

"No son vicisitudes, son deudas y usted lo sabe, son deudas. Y mientras esas deudas el Gobierno del Principado no las pague, no se puede firmar el convenio, no engañen a la comunidad educativa del colegio La Gesta, no se puede firmar", dijo García.

Tras escuchar las críticas del PP la consejera ha insistido en que le consta que puede existir alguna factura pendiente de pago. Sin embargo, se están a punto de finalizar esas operaciones, que están tramitándose. Ha añadido que "es algo normal y ordinario entre organizaciones el tener que realizar transacciones económicas e ir abonándolas a lo largo del año y por ello no ven, en este momento, ningún tipo de problema para poder realizar ese convenio".

INTERPELACIÓN DE VOX

Por otra parte la consejera ha defendido en el Parlamento que conoce "perfectamente el sistema educativo que se imparte en nuestra región y el sistema educativo que promulga la ley educativa".

Ledo respondía así a la interpelación del diputado de Vox, Javier Jove, que acusó a la consejera de "desconocer lo que se está enseñando a los niños en las aulas".

"Por contra de lo que usted nos acaba de comentar, tengo que indicar que perseguimos un sistema de calidad y excelencia, un sistema vinculado a la equidad y a la personalización de la atención educativa, en el marco de la ley que tenemos", manifestó la consejera tras escuchar las críticas de Vox.

El diputado de Vox, Javier Jove, ha cargado contra el "adocttrinamiento de profesores y alumnos" y ha criticado las inicitivas y talleres puestas en marcha por la consejería acusando al Gobierno de, entre otras cuestiones "preversión de menores".