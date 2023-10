El Ejecutivo llevará al próximo consejo de Gobierno la Ley de Reto Demográfico

OVIEDO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidenta y Consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo ha indicado este martes que el Gobierno llevará al próximo Consejo de Gobierno el proyecto de ley de Reto Demográfico, después de que el PP diese ayer por roto el diálogo sobre dicha norma.

"Después de haber abierto este diálogo y escuchado a todas las fuerzas políticas, lo que sí que puedo decirles es que este Gobierno llevará al próximo Consejo de Gobierno el proyecto de Ley de Reto Demográfico porque lo que no podemos hacer es seguir esperando por una fuerza que lo que está demostrando es que está más preocupado de sus problemas internos y de crear conflictos que no existen, que de aportar y de remar en favor de Asturias", ha indicado Llamedo.

Llamedo ha vuelto a hacer un llamamiento al Partido Popular a que rectifique, a que vuelva al diálogo y a la negociación y no se instalen "como están instalados ahora mismo, en ese no por el no y en ese engaño y en esa manipulación y esa mentira".

La vicepresidenta ha ido explicando las diferencias propuestas que hacía el PP y lo que recoge el borrador de la ley para asegurar que "de verdad desde el Gobierno, se ha hecho un ejercicio de diálogo, de acercar posturas con todas las fuerzas políticas y también con el Partido Popular".

"Así que si ahora quieren instalarse de nuevo en ese no por el no, deberían de decirlo abiertamente y no deberían manipular", ha indicado Llamedo.