Elena Figaredo abandona el grupo municipal de Vox por motivos personales pero no el acta de concejala

OVIEDO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La edil del grupo municipal de Vox Oviedo, Elena Figaredo Sanjuán ha anunciado este sábado que abandona el grupo municipal "por motivos personales", pero añade que no se da de baja del partido y no entrega su acta de concejala.

"Abandono el grupo municipal de Vox Oviedo por motivos personales; múltiples episodios vividos en el último año y medio me han llevado a tomar esta dolorosa decisión, pero no me doy de baja de mi partido porque el mensaje con el que me presenté a las elecciones es el que me sigue representando y el que voy a seguir defendiendo. Desde mi responsabilidad defenderé todo aquello que sea bueno para Oviedo", indicó.

Así, la hasta ahora concejala de Vox afirma que ejercerá una oposición real y firme en el Ayuntamiento de Oviedo; "pero no dentro de un grupo municipal con cuyos miembros no me siento identificada en absoluto". "En el momento en el que el mensaje de Vox deje de representarme dejaré el acta de concejal", dijo.

Por último, asegura que seguirá compaginando su trabajo como Interventora en el Ayuntamiento de Grado con el de concejala en el Ayuntamiento de Oviedo, por el cual no cobra ninguna liberación.