"Ella me daba la tarjeta para que le sacase el dinero" señala la acusada de estafar a su vecina en Avilés

Una mujer, que responde a las iniciales de M.B.M.F., se ha enfrentado este miércoles a un juicio por estafa, donde se le ha acusado de apoderarse de más de 2.000 euros y joyas de casa de su vecina en Avilés. "Ella me daba la tarjeta y el pin para sacarle el dinero, y siempre le pedía que me diese la cartilla para actualizarla. Nunca cogí joyas en su casa", ha señalado la acusada en la vista oral.

El Juzgado de lo Penal Número 2 de Avilés ha acogido este miércoles el juicio donde la Fiscal ha solicitado que se condene a la mujer a un total de tres años y nueve meses de prisión por un delito de estafa, mientras que la defensa ha pedido la libre absolución al considerar que las acusaciones a su defendida simplemente son hipótesis, no pruebas.

La acusada ha reconocido que conoce a la denunciante hace 12 años, porque son vecinas de puerta. "Hasta hace un año no tuve las llaves de su casa, era una persona que vivía sóla, apenas se podía mover ,y todos los días iba a verla. Hasta que ha llegado su sobrina y no me ha dejado verla más", ha explicado la acusada.

En cuanto a las retiradas de dinero en el banco, la acusada se ha defendido. "A veces me daba cheque, pero la mayoría de las veces con tarjeta, aunque le pedía cartilla, para actualizarla. Sólo sacaba lo que ella me pedía, y a veces fui dos veces en el mismo día, porque no se podía pasar el límite de dinero, y me había pedido bastante para ir a Irlanda", ha relatado la mujer.

En cuanto a las supuestas joyas robadas en el domicilio de su vecina, la acusada ha negado los hechos. "Las joyas que llevé a la casa de empeño son mías, nunca he cogido joyas de su casa", ha zanjado la acusada.

La víctima ha comparecido en el juicio como testigo, aunque al preguntarle el juez por la acusada, la mujer ha respondido "no se quien es". Por lo tanto, más adelante ha sido la sobrina de H.G.P., quien ha respondido las preguntas de fiscalía y defensa. "Mi tía tenía una asistenta del hogar que se despidió ella misma al ver los comportamientos de esta señora, por temor a ser acusada de algo", ha señalado.

Hace un año la sobrina ha tenido acceso online a las cuentas de su tía, y es donde se ha dado cuenta de los movimientos extraños. "Mi tía sólo te pide 300 euros siempre para que el saques, y aquí hay cantidades que no corresponden al nivel de vida de mi tía que sólo tiene el vicio de fumar como un carretero", ha resaltado la sobrina de la víctima.

Los hechos se remontan mes de abril del 2018, donde según sostiene la fiscalía la acusada el día 12 de abril a las 23.50 horas sacó del cajero 600 euros. El 13 de abril dos operaciones: una a las 15.37 horas por importe de 60 euros y otra a las 20.43 horas por importe de 40 euros. Al día siguiente, a las 15.45 horas por importe de 200 euros.

El 10 de mayo dos operaciones: una a las 22.17 horas por importe de 300 euros y otra a las 22.18 horas por 500 euros. Al día siguiente a las 19.02 horas por importe de 500 euros. La acusada, en fecha no determinada pero comprendida entre junio de 2016 y marzo de 2018, aprovechando que la denunciante le había dejado las llaves de su domicilio, sustrajo de la vivienda, en Avilés, varias joyas valoradas en más de 400 euros. El juicio ha quedado listo para sentencia.