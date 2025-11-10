Las empresas asturianas demandan profesionales universitarios con 5 años de experiencia

Roberto Rodríguez, presidente de PFS Grupo, Reyes Ceñal, directora de Compromiso Asturias, Tamara Campa, directora de Gestión de Personas de Caja Rural de Asturias y Juan Acuña, director de Telecable y MásOrange. - FADE

OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Compromiso Asturias ha presentado la segunda edición del Barómetro 'Necesidades de Talento en Asturias', un estudio enmarcado dentro del plan anual del Think Tank Emigración que desvela que las empresas asturianas demandan, en su mayoría, profesionales con grados universitarios y cuatro o cinco años de experiencia.

En esta segunda edición del Barómetro se han analizado también las dificultades y oportunidades que enfrentan las empresas en Asturias para atraer y retener talento cualificado.

El informe se ha presentado en una rueda de prensa en la que han participado Reyes Ceñal, directora de Compromiso Asturias; José Canseco, socio colaborador y coordinador del Barómetro; Tamara Campa, directora de Gestión de Personas de Caja Rural de Asturias; Juan Acuña, director de Telecable y MásOrange; y Roberto Rodríguez, director de PFS Grupo.

El estudio ha tenido como base una encuesta a 45 empresas asturianas con alta capacidad de contratación e internacionalización. Como herramienta complementaria se realizó un focus group con un total de 10 empresas participantes en la encuesta.

Según el informe, el 82 % de las empresas asturianas valora el compromiso como atributo esencial en sus procesos de selección. Además, desvela que se valoran más las "habilidades blandas", tales como el trabajo en equipo, aprendizaje continuo, orientación al servicio, comunicación e inteligencia artificial, por encima de las técnicas.

Los perfiles más demandados son de ingenieros, comercoales y desarrolladores de software y el 40% de las empresas encuestadas creen que en los próximos meses se va a producir un "ligero aumento" de la demanda de estos perfiles. Solo el 4,44% prevé una ligera disminución.

Entre los desafíos del talento en Asturias, el mayor es la escasez de talento en áreas especializadas, un 80%; seguido de las dificultades por la propia actividad del sector, mencionada por el 62,22% de los encuestados.