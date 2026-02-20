Emulsa cierra 2025 con un balance económico positivo de más de dos millones de euros

El presidente de Emulsa y edil de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, preside la reunión del Consejo de Administración de Emulsa Medioambiente Gijón. - EMULSA GIJÓN

GIJÓN, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Emulsa Medioambiente Gijón ha formulado este viernes las cuentas de 2025 de la sociedad municipal, que cerró con un balance económico positivo de más de dos millones de euros (2.095.618 euros).

Según una nota de prensa de Emulsa, la plantilla alcanzó los 738 trabajadores, con un 88 por ciento de contratos fijos, frente al 78,3 por ciento del año anterior. Con un presupuesto ejecutado superior a los 54 millones de euros, el grado de ejecución supuso un incremento del 9 por ciento respecto al año anterior.

Asimismo, en 2025 la empresa pública elaboró "de forma consensuada" con los representantes sociales de Gijón el Plan Municipal de Residuos Cero 2025-2030, que fue aprobado por el Ayuntamiento y que prevé inversiones de 34 millones de euros.

También se ha resaltado que el compromiso con la seguridad se ha traducido en una "drástica" reducción del 46 por ciento en el número total de accidentes.

Por otra parte, las inversiones ejecutadas ascendieron a 3,55 millones de euros, lo que multiplica por diez las de 2024. Ha ido destinada, principalmente, a la renovación de flota, con algo más de tres millones de euros.

Al tiempo, Emulsa gestionó durante el año pasado un total de 128.765 toneladas de residuos (+2,8%), lo que supone una reducción del 10% en la generación de residuos no reciclables respecto a los niveles de 2010.

Además, la tasa de valorización y reciclaje local se situó en el 36,42 por ciento, sobre todo en el tratamiento de envases, cartón y vidrio, o las de muebles.

Para mejorar el servicio, Emulsa ha puesto en marcha un plan quinquenal para la renovación de 2.385 contenedores y se han intensificado las labores de higiene, alcanzando las 71.908 actuaciones de lavado de contenedores.

El presidente de Emulsa y edil de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, ha resaltado que la empresa contó con un presupuesto de gasto récord, fruto de un "firme compromiso" del Ayuntamiento con el sector público municipal.

Especialmente ha hecho énfasis en el incremento de la plantilla en un 6 por ciento en 2025, lo que, a su juicio, asegura una cobertura integral en todos los barrios de la ciudad ajustada a la atención y necesidades que piden sus vecinos.

Según Pintueles, este crecimiento de la plantilla ha permitido atenuar los efectos negativos de una tasa de absentismo laboral que en los últimos años ha subido tres puntos y medios, hasta situarse en el 12,3 por ciento en 2025.

Sobre esta última ha apuntado que la tasa media de Asturias se sitúa en el 6,3 por ciento, casi la mitad de la que se registra en Emulsa.

"Una diferencia muy apreciable, que nos debe invitar a todos a reflexionar y hacerlo desde el rigor, para evaluar cómo se pueden reducir este elevado número de jornadas laborales que se pierden por bajas médicas", ha apuntado el edil.

Pintueles, por otro lado, ha facturado en 2025 un 27 por ciento hasta alcanzar una cifra total de 23.775.436,82 euros. Ha precisado, unido a ello, que el porcentaje de facturas en riesgo de no ser cobradas se sitúa tan solo en el 0,60 por ciento. "Muy por debajo de la media nacional, donde la tasa de morosidad empresarial ronda el 4 por ciento", ha remarcado.

En otro orden de asuntos, Pintueles ha señalado que se ha incrementado en 2025 en un 42 por ciento el lavado de contenedores, pasando de 50.536 actuaciones en 2024 a 71.908 en 2025. De esta cantidad total, solo 5.189 fueron subcontratadas externamente.

Respecto a los trabajos de control de plagas, han aumentado los de desratización en un 77 por ciento, que han pasado de 2.756 actuaciones en 2024 a 4.886 actuaciones en 2025.

Asimismo, se ha duplicado el número de metros cuadrados de pared en los que se han eliminado pintadas vandálicas, pasando de 6.500 metros cuadrados en 2024 a 13.600 en 2025, lo que supone un incremento del 109 por ciento.

Pintueles también ha destacado el incremento del 95 por ciento en el número de metros cuadrados de pavimento sobre los que se han realizado actuaciones de fregado-decapado, que han pasado de 306.551 metros cuadrados en 2024 a 598.040 en 2025.

A esto ha sumado el refuerzo significativo de la limpieza periódica de los polígonos industriales y el aumento de la superficie de mantenimiento en el caso del servicio de Parques y Jardines.

Dicho esto, el edil ha advertido de que, a pesar de los importantes logros alcanzados en 2025, Emulsa no va a caer en la "autocomplacencia" y es muy consciente de los retos de futuro.

Entre estos ha citado la obligación impuesta por la nueva normativa nacional y europea de mejorar las tasas de separación y reducir la producción de residuos, así como la necesidad de trasladar a la ciudadanía el coste real de su recogida y tratamiento.

"Son retos que afrontamos con confianza y optimismo debido al fortalecimiento experimentado en la capacidad operativa de Emulsa en el último año", ha remarcado Pintueles.

"Y también gracias a un compromiso presupuestario municipal, sólido y sin precedentes, que nos permite formular unas cuentas anuales con un balance positivo por segundo año consecutivo y seguir mejorando nuestros servicios", ha apuntado.