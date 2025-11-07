Un equipo de 198 personas apoyará los exámenes de la OPE del Sespa para cubrir 1.068 plazas este fin de semana en Gijón

La Directora De Profesionales Del Sespa, Ruth Fernández; El Secretario General De La Cámara De Comercio De Gijón, Álvaro Alonso, Y El Gerente De Sespa, Aquilino Alonso. - PRINCIPADO

OVIEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 198 personas colaborarán este fin de semana en los procesos selectivos que se celebran en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón para cubrir 1.068 plazas de empleo público del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa).

El grupo de colaboradores se encargará de acomodar a los opositores, repartir y recoger las hojas de respuesta, así como de realizar tareas de supervisión y control durante los exámenes para garantizar el correcto desarrollo de los procesos.

Según ha informado el Principado este viernes en una nota de prensa, la convocatoria ha supuesto un "ingente trabajo administrativo y un gran reto logístico" que se inició en abril con la elaboración de pliegos técnicos y la organización de equipos multidisciplinares de trabajo.

Estos equipos están formados por personal de la imprenta, de la empresa responsable de la lectura óptica y corrección de respuestas, miembros de los tribunales y profesionales del Sespa que prestan apoyo administrativo e informático.

El operativo incluye medidas de seguridad para garantizar la imparcialidad y transparencia de los exámenes. El contenido de las pruebas fue sometido a sorteo ante notario y se ha mantenido la confidencialidad en su impresión, almacenamiento y transporte, con precinto notarial y custodia de seguridad.

Asimismo, se ha coordinado con la Policía Local de Gijón para gestionar los accesos al recinto y con la Policía Nacional para reforzar la seguridad perimetral. La Guardia Civil de Tráfico regulará el acceso por carretera, mientras que Emtusa y la CTA reforzarán los servicios de transporte público para facilitar los desplazamientos de los aspirantes.

TEMPORALIDAD POR DEBAJO DEL 8%

En la misma nota de prensa, el Principado subraya que el objetivo de esta oferta de empleo público (OPE) es consolidar el trabajo estable y situar la temporalidad del personal por debajo del 8%. Esta convocatoria refuerza el proceso de estabilización iniciado en 2022 y garantiza la consolidación de puestos en las categorías convocadas.

El Servicio de Salud finalizó los procesos de estabilización en el plazo legal establecido, el 31 de diciembre de 2024, asegurando la oferta y elección de todas las plazas previstas.

Durante este año, el Sespa ha mantenido la actividad de manera ininterrumpida para cubrir vacantes surgidas por renuncias, lo que ha requerido sucesivas rondas de adjudicación para que los aspirantes hayan podido elegir destino antes de la celebración de los exámenes de este fin de semana.