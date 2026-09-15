El equipo 4Space Uniovi roza el 'top 10' mundial en Polonia con su rover 'Tras2'

Archivo - Rover 'Tras2' de la Universidad de oviedo - UNIVERSIDAD DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo 4Space Uniovi, formado por estudiantes de la Universidad de Oviedo, ha conseguido la undécima posición en la final del European Rover Challenge (ERC) 2026 de Polonia con su rover 'Tras2', consolidándose como el equipo español mejor clasificado de la competición.

Según ha informado la Universidad en nota de prensa, 4Space Uniovi alcanzó una puntuación final de 1.865,5 puntos con su rover, desarrollado durante el último curso por estudiantes de diferentes titulaciones de la institución académica asturiana.

En 2025, en su primera participación en una final del European Rover Challenge, 4Space terminó en decimonovena posición con 1.069,32 puntos. Un año después, el equipo ha escalado ocho posiciones y ha aumentado su puntuación en 796,18 puntos, un 74,5%.

La clasificación de 2026 estuvo encabezada por EPFL Xplore, de Suiza, con 2.547,90 puntos, seguida de AGH Space Systems, de Polonia, con 2.489,75, y DIANA, del Politecnico di Torino, con 2.466 puntos. 4Space terminó a apenas 27,75 puntos del top 10, ocupado por Mars Rover Manipal, y por delante de equipos procedentes de universidades de Suiza, Polonia, Turquía, Alemania, Italia, Ucrania y Egipto.

4Space nació en 2024 como un proyecto universitario orientado a que estudiantes de diferentes ramas de ingeniería pudieran enfrentarse al desarrollo completo de sistemas espaciales y robóticos en un entorno similar al de un proyecto de ingeniería real. En dos años, el equipo ha conseguido clasificarse consecutivamente para dos finales del European Rover Challenge, pasando del decimonoveno puesto en 2025 al undécimo en 2026.

Durante el curso 2025/2026, el equipo trabajó en la evolución de Tras2, incorporando mejoras en áreas como navegación autónoma, control, comunicaciones, potencia, brazo robótico, sistemas de muestreo y experimentación científica.

Una parte fundamental de la preparación fue también el incremento de las pruebas integradas y simulacros previos a la competición, con el objetivo de aumentar la fiabilidad del rover y preparar al equipo para las diferentes misiones.

CARRERA HACIA OPERACIONES ROBÓTICAS EN MARTE

El European Rover Challenge enfrenta cada año a equipos universitarios internacionales en diferentes misiones inspiradas en futuras operaciones robóticas sobre la superficie de Marte.

Los rovers deben demostrar capacidades de navegación, manipulación, mantenimiento, exploración y análisis científico en condiciones que buscan reproducir los retos de una misión planetaria.