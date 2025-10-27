Esbilla trae al FICX lo mejor del cine de autor nacional

Cartel de la 63 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX). - FICX GIJÓN

GIJÓN, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón (FICX) ha adelantado este lunes la programación de su sección Esbilla, que proyectará en el certamen lo mejor del cine de autor nacional.

Según una nota de prensa del FICX, podrá verse en ella 'La grazia', de Paolo Sorrentino, inspirada en el genio de Krzysztof Kieslowski sobre el amor, la duda y la necesidad de la ética en la política.

El filme se centra en el personaje ficticio de Mariano De Santis, presidente de la República Italiana, un jurista católico al que le toca decidir sobre dos complejas peticiones de indulto a condenados por asesinato, mientras delibera si firma una ley de eutanasia.

Thriller político es también la obra del cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho (Aquarius, Bacurau), 'El agente secreto'. Ambientada en 1977, durante los últimos años de la dictadura militar en Brasil, la película sigue a Marcelo, un profesor que huye de un pasado misterioso y busca refugio en Recife.

Por su parte, el cineasta estadounidense Richard Linklater regresa al FICX con 'Nouvelle vague', en la que reconstruye el "caótico y revolucionario" rodaje de 'Al final de la escapada', de Jean-Luc Godard, en 1959.

En Esbilla podrá verse, también, 'little boy', del autor estadounidense James Benning, sobre la bomba nuclear que devastó Hiroshima.

Por su lado, la cineasta y artista visual iraní Bani Khoshnoudi presenta 'The Vanishing Point', un documental-ensayo "profundamente político y personal".

Exiliada de Irán tras la prohibición de su filme sobre el Movimiento Verde de 2009, Khoshnoudi rompe el silencio familiar de décadas sobre la desaparición de una prima, ejecutada durante las purgas en prisiones políticas de 1988.

El FICX acogerá, asimismo, el estreno en España de 'the bewilderment of chile', la nueva obra de Lucía Seles y que es "un melodrama industrial que se mueve entre la comedia lo-fi y la polifonía temática". La película está producida y co-protagonizada por el legendario Gonzalo García Pelayo.

Otro de los largometrajes que se verá en Esbilla será 'Las corrientes', el tercer largometraje de la cineasta argentina Milagros Mumenthaler.

"Se trata es una inmersión sensorial en la mente de su protagonista, Lina, una estilista de 34 años que, tras una entrega de premios en Suiza, regresa a Buenos Aires con un impulso repentino que desentraña sutilmente un pasado que creía haber dejado atrás", han explicado.

Estreno en España será también 'Better Go Mad in the Wild', dirigida por el eslovaco Miro Remo y basada en un relato del escritor Ales Palán.

La película documenta, a lo largo de cinco años, la vida de dos hermanos gemelos idénticos, Franta y Ondra, que viven aislados en las montañas de Sumava, lejos de la civilización.

La cineasta islandesa Yrsa Roca Fannberg, por su lado, presentará 'The Ground Beneath Our Feet', filmado en 16mm y donde se retrata la vida en Grund, una casa para ancianos en Reikiavik, donde la propia cineasta trabaja como auxiliar de enfermería.

'Colosal', dirigido por Nayibe Tavares-Abel, se presenta, en su caso, como un autorretrato transgeneracional que se adentra en la historia política de la República Dominicana: el fraude electoral de 1990 y la figura del abuelo de la directora, Froilán Tavares, presidente de la comisión electoral en ese momento.

Por su parte, el serbio Zelimir Zilnik proyectará en Esbilla 'Eighty Plus', largometraje en el que sigue a Stevan Arsin, un octogenario que, tras recibir una llamada que le informa sobre que el Estado serbio le devolverá la casa expropiada a su familia durante la Segunda Guerra Mundial, emprende un viaje de Viena a Novi Sad.

En 'The Mountain Won't Move', la cineasta eslovena Petra Seliskar, aborda la historia, en la cima de una montaña de Macedonia del Norte, de un refugio donde viven cinco hermanos, de 8 a 20 años, al cuidado de un rebaño de 600 ovejas y una docena de perros.

El cineasta suizo Mateo Ybarra estará también presente en Esbilla con 'Camp d'été' (Summer Camp), sobre un campamento scout que reúne a miles de jóvenes en los Alpes suizos.

CORTOMETRAJES

La sección Esbilla acogerá también una selección de cortometrajes como 'Commute', del cineasta experimental estadounidense Henry Hills y que es "un himno minimalista al viaje en tren filmado en 16mm con una Bolex de cuerda", han destacado.

Desde Alemania, además, llega 'Bahar Biss', de Franziska von Stenglin, donde se narra la historia de un pescador que practica un método ancestral en los acantilados y se hace una reflexión sobre la pérdida de vida marina por el Cambio Climático y la sobrepesca.

También de Alemania llegará la obra de Heinz Emigholz, 'Ecce Mole', sin diálogos y con montaje métrico. Emigholz contrapone dos edificios del arquitecto Alessandro Antonelli en Turín: la estrecha Casa Scaccabarozzi y la Mole Antonelliana (sede del Museo Nazionale del Cinema), explorando las oposiciones entre lo público/privado, interior/exterior y realidad/cine.

Asimismo, el cortometraje nacional 'Maldito niño', dirigido por Violeta Pagán (co-directora de Amor sin ciudad, vista en Gijón en 2020), estará también en el FICX.

TALENTO ASTUR

Esbilla contará, además, con el talento asturiano, como es 'Valle blanco, gallo negro', el cuarto largometraje del cineasta corverano Álex Galán. Rodado en la aldea de Zarréu (Degaña), cuenta con la participación activa de sus propios vecinos como actores y guionistas.

Es una tragicomedia "con un gran sentido del humor" en la que su protagonista, Mamen, decide montar una empresa de avistamiento de urogallos en un pueblo donde el animal está extinto, dando lugar a una farsa "hilarante" sobre el turismo y la identidad rural.

La ovetense Cristina Rodríguez Paz, por su parte, asume tareas de producción y dirección en su primer largometraje 'Aunque seamos islas', donde inicia un viaje para encontrar a las últimas fareras.

Otro de los largometrajes asturianos es 'La PLACA, una familia de bien', del realizador José Antonio Quirós. Rodada entre Asturias, Madrid y París, esta obra "de corte intimista y psicológico" explora los traumas heredados de una familia de élite marcada por el exilio belga de los padres y el misterio de una placa conmemorativa en un monte asturiano.

En 'Perlora desde 1954', dirigido por Manuel García Postigo, se recupera el pasado y reflexiona sobre el futuro de la Ciudad Residencial de Perlora.

Por contra, 'Alquimia', de Konchi Rodríguez, habla de una artista que, tras ver su carrera estancada, busca relanzarse con una gran idea que obligará a su familia y amigos a tomar decisiones importantes.

Álex Zapico, por su parte, presentará 'La imperfección y la paciencia', documental rodado en blanco y negro, filmado en el taller de los hermanos Campal, maestros sastres artesanos.

En 'Volver a casa tan tarde', de la cineasta y antropóloga visual Celia Viada Caso, se explora la vida y el exilio de la escritora María Luisa Elío, quien regresó a España en 1970 tras tres décadas en México.

Estos catorce largometrajes se suman a los ya presentados 'Amílcar', de Miguel Eek, y '360 curvas', de Ariadna Silva y Alejandro Gándara.

CATALYST SHORTS

Por otra parte, Esbilla ofrecerá la sección especial Catalyst Shorts, una selección de cortometrajes realizados bajo el paraguas del Catalyst - Institute for Creative Arts and Technology de Berlín.

La muestra de siete obras incluye: 'Veo y No Veo', de Libertad Rittner, el filme interactivo 'What Choices Do They/He/She Have?', dirigido por Mariska Koruba y Lenart Vivien Lap; 'I Like to Fly', de Zoé; 'Guts', de la islandesa Álfgerour Malmquist Baldursdóttir; 'Pohod', de Serge Kornitskii; 'A Nook of One's Bliss', primer trabajo de Sonia Kharitoniouk; 'Hole', debut de Patricia Elisabeth Trageser.