Espina traslada a los directores las prioridades del nuevo curso escolar, entre ellas el refuerzo de los orientadores

OVIEDO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Lydia Espina, ha trasladado este martes a los directores de todos los centros educativos a quienes ha trasladado las pautas más fundamentales para el nuevo curso escolar, las novedades y los aspectos fundamentales a priorizar. Entre esas novedades Espina ha destacado el refuerzo de los orientadores de los centros, de tal forma que los centros más grandes, concretamente los que tienen más de 1.000 alumnos, van a contar con otra figura de orientador más.

Las reuniones han comenzado con las direcciones de Infantil, Primaria y Educación Especial. En declaraciones a los medios la consejera ha destacado entre las novedades en política educativa la estrategia de autismo, que de manera pionera se va a empezar a llevar a cabo aquí en Asturias y que se desarrollará a lo largo de toda la legislatura, comenzando este año. "El año pasado hubo un pilotaje en tres centros educativos, liderado por la Universidad de Madrid y la vamos a llevar a cabo a partir de septiembre", ha dicho Espina.

Otra de las cuestiones que desde la consejería han trasladado a los directores de centros es la respuesta a una petición histórica que pasa por la nueva dotación tecnológica. Así les ha trasladado Espina que se renovarán los equipos informáticos para los equipos directivos.

"Había habido un despliegue digital muy grande para el alumnado, pero nos faltaba llegar a las direcciones especialmente de primaria y es lo que hemos anunciado a lo largo de este curso escolar. A partir del mes de septiembre se distribuirán aproximadamente 1.600 equipos para todos los colegios públicos de educación infantil y primaria, que incluyen los equipos directivos y también los auxiliares administrativos", ha indicado.

Otra de las novedades del curso será el protocolo de actuaciones, especialmente para las nuevas direcciones, algo que habían pedido y que incluye una guía que se va a presentar próximamente a esas nuevas direcciones, 43 en concreto para este curso.

Por tercer curso consecutivo se desarrollará el programa de inclusión 'Vuela' y también seguirán en marcha los programas PROA+ dirigido al alumnado vulnerable o la unidad de respuesta rápida para casos de conducta complicados, entre otros.

TASA INTERINIDAD

También se ha referido la consejera a la tasa de interinidad y a la finalización del proceso de estabilización. "La tasa de interinidad en Asturias es del 6,7% y eso es así, es un dato absolutamente objetivo, que sigue en la ley de estabilización nacional y que dice que la plantilla que se puede estabilizar es la plantilla orgánica estructural. Me he detenido con los directores a explicar lo que significa esto que es que la plantilla funcional, que es flexible, no la puedo estabilizar, pero ni yo ni ninguna comunidad autónoma", ha incidido la consejera.

Así ha insistido en que la tasa de interinidad es "absolutamente objetiva, está cotejada con el Ministerio y sigue las pautas que la propia ley de estabilización exige".

DIRECTORES ESCUELINAS

Respecto a la nueva red de Escuelas públicas de cero a tres, la consejera ha indicado que este miércoles se reunirá con las directoras de todas ellas y ha indicado que, "frente a los agoreros", no ha habido problema para cubrir las direcciones de las escuelas autonómicas.

Así ha indicado que la "excepcionalidad" de cubrir con interinos algunas direcciones de centros ya se había utilizado en otras etapas educativas. No obstante ha indicado que van a negociar con las fuerzas sindicales que las direcciones de las escuelas de 0 a 3 se incluyan dentro de los puestos de difícil desempeño.