"Estamos hablando de un error contable, nadie se ha enriquecido", dice Foro del fallo del Tribunal de Cuentas

Martínez Salvador recalca que son gastos justificados pero que debería haber pagado el partido y no el grupo municipal



GIJÓN, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Foro en el Ayuntamiento de Gijón y portavoz del Gobierno local, Jesús Martínez Salvador, ha remarcado este martes que la sentencia del Tribunal de Cuentas que condena a la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, a reintegrar a las arcas municipales algo más de 31.000 euros, lo que hace es dirimir que hay cargos que no debería haber pagado el Grupo Municipal de Foro sino el partido Foro Asturias.

"Estamos hablando de un error contable, aquí nadie se ha enriquecido", ha defendido Martínez Salvador, en respuesta a los medios de comunicación durante la rueda de prensa de Junta de Gobierno local.

Al tiempo, ha recalcado que se trata de una cifra 31.000 euros sobre más de 800.000 euros de presupuesto que gestionaba el grupo municipal en esa fecha, una cantidad "totalmente minoritaria", según él.

Martínez Salvador ha llamado la atención sobre que otros grupos están aprovechando para generar un alarma o trasladar una realidad que no es, a juicio del edil, quien ha remarcado que el Tribunal de Cuentas no dice que no sean ilícitos los gastos, solo que debería haberlos pagado Foro Asturias y no el grupo municipal.

Por otro lado, ha señalado que en Foro Asturias, bajo liderazgo de Moriyón, se inició un proceso de "limpieza e higiene total" del partido. Según él, hubo un sector del partido que no entendió esa lucha por la higiene democrática y de ahí que presentaran numerosas denuncias y demandas que Foro Asturias ha ido ganando.

Sobre los hechos a los que se refiere esta sentencia del Tribunal de Cuentas, ha remarcado que ya fueron juzgados penalmente, sin que se determinara que hubo responsabilidad penal.

Ha agregado que sí es cierto que el Tribunal de Cuentas, en el estudio de las cuentas del Grupo Municipal de Foro de 2015 a 2019, ha determinado que una parte de los gastos no deberían haberse cargado al mismo, sino al partido.

"Se ha corregido", ha asegurado sobre el reintegro del dinero al Ayuntamiento. Al tiempo, ha destacado que no ha habido un partido que haya hecho un ejercicio de higiene en el partido como hizo Foro Asturias. Ha insistido, también, que no ha habido enriquecimiento personal ni ningún gasto que no se haya podido justificar.