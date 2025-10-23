Eva Ledo espera lograr consenso sobre el Anteproyecto de ley de Salud Escolar

OVIEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Eva Ledo ha indicado que en la reunión del Comité de Salud que está prevista para este viernes se tratará de aprobar la Guía de Diabetes a incluir en el Anteproyecto de ley de Salud Escolar, que "es una de las guías que tenía mayor problema en los centros".

Ledo se refería a esta cuestión al ser preguntada por las críticas de los sindicatos docentes que consideran que el anteproyecto obliga a los maestros de infantil, primaria, secundaria y educación especial a administrar medicación y gestionar patologías crónicas sin contar con la formación adecuada ni respaldo legal.

"La guía está elaborada, falta la aprobación por parte del Comité, si no es mañana, pues a ver si podemos hacerlo la semana que viene, y yo creo que sí habrá acuerdo en el comité de representación de las distintas partes porque ha sido conformada con las opiniones de todos y espero que ahí se alivie un poco la tensión que hay ahora mismo", dijo Ledo.

La consejera ha indicado que los docentes entienden que "lógicamente no pueden asumir un compromiso en el que no tienen competencia, eso es lógico" y ha añadido que "siempre va a haber una referencia en centros de salud para que pueda ser atendida".

"Ahora mismo vamos a intentar ir a un plan en el que desde salud sea desde donde se coordine estas actuaciones. Lo que se plantea en la guía son cosas que puede hacer cualquier persona. No hace falta que sea una sanitario sino la primera atención que se presta antes de ser atendido por un sanitario", dijo.