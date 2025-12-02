FADE señala una caída de afiliación en hostelería pese a la estabilización del paro en noviembre

OVIEDO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director del área de Apoyo Corporativo de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Ignacio García, ha destacado este martes que la hostelería continúa siendo el sector más afectado, encadenando tres meses de tendencia negativa tras la temporada de verano. "Es un reflejo del carácter estacional de la actividad turística y hostelera, que sigue repercutiendo en el empleo en esta época del año", ha subrayado sobre los datos del paro del mes de noviembre publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

García ha destacado que, en términos anuales, Asturias mantiene una evolución positiva, con cifras de paro algo mejores que la media nacional. Asimismo, ha resaltado incrementos en afiliación en actividades sanitarias, transporte y almacenamiento, así como un crecimiento significativo de la Administración Pública, con más del 5% y mil afiliados adicionales respecto al año anterior.

Según García, estos datos estabilizados dejan a Asturias a la espera de un mejor comportamiento del mercado laboral durante diciembre, coincidiendo con la campaña de Navidad, que históricamente dinamiza la contratación temporal en diversos sectores.