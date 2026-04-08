FADE tilda de "desproporcionada" la subida de cuotas de autónomos societarios y colaboradores familiares

Archivo - La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ha rechazado la subida de la base mínima de cotización que afecta a los autónomos societarios y a los colaboradores familiares al considerarla "desproporcionada" y difícil de asumir para muchos de los afectados.

La polémica se centra en la Orden PJC/297/2026, de 30 de marzo, que eleva un 42% la base mínima de cotización, situándola en 1.424 euros al mes. La medida afecta a 25.155 autónomos en Asturias, el 35,9% del total, y supone un incremento de 1.620 euros anuales por persona.

FADE asegura que la norma rompe el acuerdo de transitoriedad que preveía una subida progresiva ligada a los Presupuestos Generales del Estado. Al no existir presupuestos en 2024, 2025 ni 2026, la subida se aplica de golpe, sin margen de adaptación. El Gobierno ha prorrogado la congelación de cuotas para la mayoría de autónomos, pero ha excluido de esa prórroga a los societarios y a los colaboradores familiares.

La patronal ha explicado que los colaboradores familiares son el colectivo más vulnerable, compuesto mayoritariamente por mujeres mayores de 50 años que trabajan en negocios familiares rurales. Bajo la nueva norma, un colaborador familiar podría llegar a pagar hasta un 40% más que el titular del negocio, una desigualdad que FADE considera injustificada.

Ante este escenario, la presidenta de FADE, María Calvo, ha reclamado al Gobierno una corrección: "No se puede congelar la cuota para la mayoría de los autónomos y dejar fuera a los más vulnerables. El Gobierno tiene en su mano corregir esto e insistiremos para que así sea".