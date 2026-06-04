Un fallecido y dos heridos en una colisión de dos vehículos en Avilés - EMERGENCIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

OVIEDO 4 Jun. (EUROPA PRESS) - Una persona ha fallecido en circunstancias que se desconocen y dos han resultado heridas --una de ellas menor de edad-- tras colisionar dos vehículos en la N-632, en el punto kilométrico 100, en Avilés.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado, los restos mortales del fallecido, conductor y único ocupante de uno de los turismos implicados, ha sido excarcelado por los bomberos tras recibir la correspondiente autorización judicial.

En el otro turismo viajaban un varón de 51 años y un menor que tuvieron que ser atendidos por el equipo médico de la UVI-móvil de Avilés desplazado al lugar. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente, ambos han sido trasladados hasta el Hospital Universitario San Agustín (HUSA) de Avilés.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió un aviso a las 20.09 horas donde se informaba de la colisión frontal de dos turismos con personas heridas y al menos una atrapada.

El 112 pasó el aviso al SAMU, movilizó a los bomberos y comunicó lo sucedido a la Guardia Civil de Tráfico y a los responsables de conservación de la vía.

Tras llegar al lugar, los bomberos informaron de que había una persona fallecida y atrapada en el interior de uno de los coches que posteriormente ha sido excarcelada. La intervención ha acabado a las 21.42 horas.