El Fapas alerta de que manadas de perros están ocupando el lugar de los lobos en la Cordillera Cantábrica

Perro en el monte en Asturias - FAPAS

OVIEDO 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (Fapas) ha asegurado este miércoles que las manadas de perros están sustituyendo a grupos familiares de lobos en la Cordillera Cantábrica. Según la entidad, la eliminación de la población de lobos en las áreas de alta montaña "está cambiando la ecología de áreas de alto valor biológico".

En una nota de prensa, Fapas ha explicado que en 2017 inició un trabajo de seguimiento de la población de lobos en las montañas cantábricas de Asturias mediante técnicas de fototrampeo. Este estudio, que se mantiene en la actualidad, ha evaluado la presencia del lobo en territorios donde habitan otras especies salvajes, especialmente los osos pardos.

La organización ha denunciado que desde 2017 han sido eliminados en Asturias un mínimo de 140 ejemplares, tanto por controles oficiales como por furtivismo. Fapas ha advertido de que la cifra real "podría ser mucho más alta", ya que la ausencia de vigilancia en las reservas regionales de caza durante los últimos dos años hace "imposible" conocer el número total de lobos abatidos.

ESTIMA POBLACIONAL ERRÓNEA

Tras años de análisis, la entidad estima que el número real de ejemplares por manada se sitúa entre cuatro y cinco, frente a los ocho o nueve que establece el Gobierno asturiano.

En este sentido, Fapas ha sostenido que la administración plantea una población total de entre 360 y 405 lobos que "excede con mucho la realidad", la cual se encontraría en una horquilla de entre 180 y 225 ejemplares.

Según las observaciones de la organización, la eliminación de los grupos familiares de lobos provoca que estos sean "sustituidos de inmediato" por grupos de perros que ocupan su nicho ecológico.

Fapas ha alertado de que esta sustitución supone una "quiebra ecológica sin precedentes" con resultados "imprevisibles" en relación a los daños que estos perros causan a la fauna silvestre y a la ganadería