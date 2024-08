Fapas reitera que la osa con collar localizador puede morir estrangulada si no se le suelta el dispositivo

Fapas reitera que la osa con collar localizador puede morir estrangulada si no se le suelta el dispositivo - FAPAS

OVIEDO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Fondo para la Protecciónde Animales Salvajes de Asturias (Fapas) ha reiterado este sábado su preocupación por el estado de salud de la osa que fue localizada con un collar de rastreo muy apretado, y ha alertado de que puede morir estrangulada si no se le retira el dispositivo.

En una nota de prensa, Fapas ha cuestionado la respuesta dada por el Gobierno asturiano, que afirmó el collar estaba a punto de romperse y que la osa ya no iba a engordar más, con lo que su vida no corría peligro. "Ambas cuestiones pueden ser rebatidas técnica y científicamente", ha asegurado la asociación, indicando que la osa va a entrar este otoño en su periodo biológico de hiperfagia, proceso de engorde para prepararse para la hibernación, lo que conlleva un incremento notable de peso respecto del que tiene actualmente y el collar que lleva enganchado al cuello no posee ningún sistema de autodestrucción condicionado por cuestiones técnicas de fabricación.

"El ejemplar, una osa que ha sido radio marcada para estudiar sus movimientos, morirá por estrangulamiento ya que el collar se ha estropeado y no se puede soltar por control remoto", han asegurado.

Fue Fapas quien detectó la presencia de una osa que portaba un collar de radio seguimiento instalado en un programa que lleva a cabo el Gobierno de Asturias para el control del oso pardo. La alarma surgió cuando las imágenes de las cámaras del Fapas detectó a este ejemplar con el collar muy apretado sobre el cuello.

"Normalmente estos collares son instalados con sistemas de suelta por mando a distancia, por lo que se colocan collares que luego pueden ser liberados en caso de crecimiento del animal", han explicado, aunque en este caso el sistema de suelta está estropeado.

Fapas se ha mostrado crítico con el programa del Principado de captura de osos para colocarles collares de seguimiento. "Un programa opaco del que se desconoce el número de osos capturados y marcados, ni tan siquiera quién es el director científico del proyecto ni de dónde provienen los fondos económicos para financiarlo", han alertado.

El programa de captura de osos, han agregado, se realiza "en el más absoluto secreto" y para ello se están utilizando trampas modelo Culvert, "prohibidas en muchos países para capturar osos por su alta peligrosidad ya que la trampa se cierra con una pesada guillotina que en caso de mal funcionamiento puede causar graves lesiones a los osos que entran en la trampa atraídos por los cebos que colocan en su interior".