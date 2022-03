Femetal advierte de que hay empresas en riesgo de dejar de producir si se alarga la huelga de transporte

El presidente de Femetal, Guillermo Ulacia, recibe una estatuilla de manos de la alcaldesa de Gijón, Ana González, junto a la ex regidora Paz Fernández Felgueroso, por impulsar hace 11 años 'Las Letronas', ubicadas en los jardines de la Reina

Guillermo Ulacia cree que mantener ciertas actitudes puede perjudicar, más que arreglar, la situación

GIJÓN, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la patronal del metal asturiano Femetal, Guillermo Ulacia, ha llamado este martes al diálogo y a encontrar una pronta solución a la huelga de transporte, que agrava una situación económica ya complicada de por sí para las empresas asturianas.

Ulacia, en declaraciones a los medios de comunicación tras el homenaje hecho a Femetal y a la ex alcaldesa Paz Fernández Felgueroso por impulsar 'Las Letronas', ha explicado que ya han tenido llamadas de empresas que no reciben material o que tienen dificultades para expedir su producto.

Sobre esto último, ha recalcado que hay algunas que están trabajando bajo modelos de 'just in time', básicamente sin existencias, por lo que van a tener que parar si no se soluciona pronto.

Es por ello, que ha insistido en la necesidad de buscar un diálogo para encontrar la solución "lo más rápidamente posible", a lo que se ha ofrecido a colaborar. A juicio de Femetal, mantener estas actitudes arregla muy poco la situación actual y, al contrario, la perjudica "innecesariamente".

Por este motivo, Ulacia ha considerado que la prioridad es trabajar en la toma de decisiones, con sentido de urgencia, a todos los niveles.

Preguntado por las repercusiones de la invasión de Rusia a Ucrania, ha señalado que es algo que estamos notando los ciudadanos y las empresas, aunque no disponen aún de datos económicos. Sí que ve una tendencia que es cada día "más preocupante" si no se adoptan acciones entre las administraciones, las empresas y la sociedad.

Ha incidido en que ahora las dificultades no son solo la energía, sino también el transporte y aprovisionamiento de materias primas. En definitiva, un cúmulo de dificultades que, a su parecer, hace obligado que todos estén trabajando por un objetivo común que es garantizar una cierta estabilidad para poder seguir competiendo a nivel mundial.