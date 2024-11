Fernández Lanero pide a las empresas que dejen de negar que existe diferencia salarial entre hombres y mujeres

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha indicado este martes que es necesario que las empresas huyan del negacionismo sobre la discriminación salarial", que dejen de decir que "las mujeres cobran igual que los hombres porque no, los datos dicen que no es así".

"Huyamos de ese negacionismo y pongámonos a trabajar", ha indicado Lanero antes de inaugurar la jornada para debatir el papel del sindicalismo en la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra todas las formas de violencia machista.

Preguntado por el cumplimiento de los planes de igualdad por parte de las empresas, el responsable sindical ha manifestado que cree que las empresas "tardaron mucho en tomarse esto en serio, y al final cuando se dieron cuenta que no solo alguien los obliga, sino que los condiciona, o no pueden acceder a determinados concursos públicos, a determinadas subvenciones, entonces entran a la prisa y ahora se quejan de que esto va lento".

Ha incidido en que no obstante se "avanza y evoluciona" y en el ánimo de UGT está facilitar que haya planes de igualdad para esas empresas que lo solicitan y que luego quieren acudir a convocatorias públicas; pero teniendo en cuenta que los planes de igualdad "no es ninguna broma, no se trata de escribir textos para que figuren, sino que tienen que ser planes que de verdad luchen contra la diferencia salarial que existe en la empresa, que se llama brecha, pero que no deja de ser una desigualdad".

"A mí lo que me interesa más de las empresas es esa parte de cultura. Hay que tener una cultura en materia preventiva y hay que tener una cultura en materia de igualdad entre mujeres y hombres", ha insistido el reposnable de UGT.

MAYOR SENSIBILIZACIÓN

Por su parte la Directora General de Igualdad del Principado, María Jesús Álvarez ha indicado que considera que la sensibilización social frente a la violencia de género y otras violencias que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres "es cada vez más alta y la intolerancia está cada vez más presente".

No obstante ha manifestado que es verdad que hay nubarrones en el horizonte, y que posiciones políticas de extrema derecha estén ocupando espacios en el ámbito nacional pero también en el internacional no ayudan porque son posiciones políticas y populistas y demagógicas que niegan la violencia de género.

"Hay que seguir explicando y haciendo pedagogía y hay que trabajar mucho la coeducación para desde las aulas, desde los más y las más pequeñas construir una sociedad de hombres, de mujeres, iguales", ha dicho.

En el ámbito laboral ha manifestado que hay entre manos "un trabajo que es muy importante y que tiene que ver con la desigualdad en el empleo, con la brecha salarial, también con la brecha de los cuidados porque las mujeres siguen teniendo un problema de no poder consolidar una carrera profesional en condiciones de igualdad con los hombres y por lo tanto hay que trabajar mucho en políticas de conciliación".

"En ese sentido, en Asturias hemos consolidado una figura importante, las unidades de igualdad en las empresas, que forma parte de los acuerdos de concertación social, que ya forma parte de la pasada legislatura y que en esta queremos reforzar y seguir impulsando", dijo.