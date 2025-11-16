Fernández Llaneza exige a Canteli que "se deje de agresiones e improvisaciones en el Campo San Francisco"

OVIEDO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha instado este domingo al alcalde a "poner fin a las improvisaciones y a las decisiones unilaterales que suponen una agresión continuada al principal pulmón verde de la ciudad", y a posponer cualquier intervención en el Campo de San Francisco hasta que no se apruebe el Plan Director y de Usos previsto para este espacio histórico.

Fernández Llaneza ha recordado que el avance de dicho documento lleva años guardado en un cajón, después de que el propio alcalde decidiera paralizarlo.

"Como en tantas otras cuestiones, este equipo de gobierno ha preferido la barra libre y la improvisación, actuando sin planificación ni respeto por el patrimonio de la ciudad", indicó el portavoz del PSOE que añadió que la Consejería de Cultura ha incoado un expediente sancionador contra el Ayuntamiento debido al abuso sistemático que viene realizando sobre este jardín histórico, protegido por la Ley de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias.

Para Fernández Llaneza se trata de "una situación insostenible, y responde únicamente a la falta de planificación y de respeto del alcalde a un patrimonio histórico y artístico, pero también sentimental, de todos y todas las ovetenses", añadió.

El socialista ha insistido en que la tramitación y aprobación del Plan Director permitiría definir con claridad qué actuaciones son posibles, de qué manera deben ejecutarse y cuáles no pueden llevarse a cabo debido al carácter protegido del espacio.