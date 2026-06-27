Fernando Laserna se incorpora a la Sección de Violencia sobre la Mujer de Oviedo tras 17 años como decano en Langreo

El fiscal Fernando Laserna Cocina es en su despacho de la Fiscalía en Langreo. - FISCALÍA

OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fiscal Fernando Laserna Cocina ha cesado en su plaza como decano de la Sección Territorial de Langreo de la Fiscalía del Principado de Asturias tras 17 años para incorporarse, a petición propia, a la plantilla de Oviedo, según ha informado la Fiscalía Superior de Asturias.

El nombramiento, aprobado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a propuesta de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En su nuevo destino, Laserna pasará a formar parte de la Sección de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía de Oviedo, que con su incorporación contará con cuatro fiscales. Además, desde febrero de 2025 desempeña el cargo de fiscal delegado de Personas con Discapacidad y Mayores de Asturias.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, ingresó en la carrera fiscal en 1998. Tras un primer destino en la Audiencia Provincial de Pontevedra, se incorporó a la Sección Territorial de Langreo en 2002 y desde 2009 ejercía como fiscal decano, con competencias también sobre los partidos judiciales de Laviana y San Martín del Rey Aurelio.

Asimismo, es representante de la Fiscalía Superior de Asturias en el Foro de Justicia y Discapacidad de la Fundación Aequitas del Colegio Notarial y ha participado este curso en el proyecto educativo 'Una charla con el fiscal', dirigido a alumnado de ESO y Bachillerato.