Festejos sostiene que Canteli "condena la agresión" de San Mateo y quiere un Oviedo libre de violencia

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OVIEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Festejos, Juventud y Centros Sociales del Ayuntamiento de Oviedo, Covadonga Díaz, ha reiterado este martes la condena del Equipo de Gobierno local, también del alcalde Alfredo Canteli, a "cualquier tipo de agresión" como la sufrida el jueves por dos militantes de AMA Asturies cuando estaban cerrando su caseta en las fiestas de San Mateo.

En unas declaraciones a los medios, Díaz ha asegurado que tanto el comunicado que emitió el viernes tras conocer los hechos como las declaraciones que realizó el sábado en la concentración de repulsa contra la agresión hacia el exconcejal de Somos Rubén Rosón y el político Jorge Fernández, "están respaldadas" por el alcalde, que "condena cualquier tipo de agresión" y busca "un Oviedo libre de violencia".

Díaz ha salido así al paso de las críticas que está recibiendo el alcalde por sus declaraciones del pasado sábado, cuando Canteli aseguró que es necesario saber lo que pasó ya que solo se conoce "lo que dice una parte". En sus declaraciones, el regidor pidió que "haya respeto entre todos" y afirmó que los presuntos agresores "son chavales jóvenes". "No creo que sean tan mala gente", indicó además.

Preguntada sobre si conoce la identidad de los presuntos agresores, Díaz ha asegurado que no los conoce, matizando que sí conoce a los agredidos. "Tendrá que ser la Policía quien los identifique y detenga", ha dicho.