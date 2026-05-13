El Festival Internacional del HUmor llega a Oviedo del 12 al 21 de junio bajo la dirección de Joaquín Pajarón

Presentación del Festival Internacional del HUmor. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Del 12 al 21 de junio el humor tomará las calles de Oviedo con la celebración del FIHU, el Festival Internacional del HUmor, que bajo la dirección del asturiano Joaquín Pajarón traerá a la ciudada actuaciones, monólogos, talleres, exposiciones o charlas y sobretodo muchas carcajadas.

Nace con vocación de continuidad porque "si este año el cartel ya es buenísimo el que viene tratarán de que sea aún mejor", en palabras de su director, que ha incidido en la calidad de los participantes de esta ocasión entre los que se encuentran Carolina Noriega, Lala Chus, JJ Vaquero o Dani Fez, entre otros.

"Arrancamos con ilusión, con humiladasd y sabiendo que queremos ir de menos a más. El humor está presente en todas las artes: en el teatro, el cine, el dibujo... también en la ópera o la Zarzuela y para mi que soy de Teatinos, que Oviedo acoja este Festival Internacional nos hace ir muy crecidos", ha diho Joaquín Pajarón durante la presentación del festival junto a la concejala de Festejos, Covadonga Díaz.

Por eso Pajarón ha querido agradecer al Ayuntamiento el interés y apoyo para hacer de este evento, en el que llevan ya más un año pensando, una realidad. Díaz ha detscadado que el equipo de Gobierno estuvo muy intersado desde el inicio en sacar el FIHU adelante pero "las cosas llevan su tiempo" y ha mostrado su confianza en que esta sea la primera de muchas y más ambiciosas ediciones.

PROGRAMA

La inauguración del festival tendrá lugar el viernes 12 de junio en el Teatro Filarmónica con el espectáculo '¡Sin filtros, todo es más divertido!' de Carolina Noriega y Anaís. La programación del primer fin de semana se completará con la grabación en directo del podcast 'Pan de Gambas', a cargo de Agustín Jiménez y David Puerto, y la actuación de Ger con su show 'Si la vida es un despropósito, nosotras también'.

A lo largo de la semana, la actividad se trasladará a los centros sociales de la ciudad, donde se han organizado talleres de magia en Vallobín y sesiones de risoterapia en Buenavista y el Cristo II.

Asimismo, el Teatro Filarmónica acogerá la proyección de 'Sujétame el cubata', de JJ Vaquero, seguida de un coloquio con el equipo de la cinta.

La recta final del FIHU 2026 se desarrollará en el Auditorio Príncipe Felipe. El viernes 19 de junio actuarán Lala Chus y Bertus, mientras que el sábado 20 será el turno del monologuista Daniel Fez que estrenará aquí su espectáculo 'Estamos cucu de la cabeza'.

El festival concluirá el domingo 21 de junio con una jornada que ha integrado el espectáculo familiar 'Dreaming Bubbles' y una gala final de 'Radio Pajaronia' de Joaquín Pajarón, especial homenaje a Gomaespuma con la presencia de Juan Luis Cano.