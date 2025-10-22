El FICX impulsará el cine de autor coreano a través de un convenio con el Centro Cultural Coreano en España

La última película de Hong Sangsoo, 'What Does that Nature Say to You', competirá en la Sección Oficial Albar

GIJÓN, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) y el Centro Cultural Coreano en España (CCCE) han formalizado un Convenio de Colaboración con el objetivo de crear un espacio común que favorezca la visibilidad y fomente la circulación de obras cinematográficas coreanas de especial interés.

Según una nota de prensa del FICX, este acuerdo consolida la alianza entre dos entidades comprometidas con el intercambio cultural.

El director del Centro Cultural Coreano en España, Shin Jaekwang, ha apuntado que la misión que tiene encomendada es "apoyar el intercambio entre ambos países".

Fruto de la colaboración entre el FICX y el CCCE es la presencua en la 63 edición del certamen gijonés de la película 'What Does that Nature Say to You', la más reciente obra del director surcoreano Hong Sangsoo. El filme ha sido seleccionado para competir en la Competición Internacional Albar.

Sobre este cineasta se ha recordado que es uno de los más laureados en el palmarés del FICX. En este sentido, desde el certamen gijonés se ha remarcado que la presencia de la película de Hong Sangsoo en Albar, bajo el amparo de este convenio, reafirma la identidad del festival como plataforma esencial para los grandes maestros y el cine de autor internacional.

Asimismo, mediante este acuerdo, el FICX hará referencia a la colaboración en su página web, materiales informativos y promocionales relativos a la película, incluyendo el programa de mano, el catálogo oficial y la difusión en redes sociales, visibilizando la importante contribución del Centro Cultural Coreano en España a la programación del certamen.

CUARTU 207_

Por otro lado, el FICX ha anunciado también la proyección, dentro de su programación de Pases Especiales, de 'cuartu 207_', el nuevo largometraje documental de Tito Montero.

La película se erige como una "necesaria" secuela y meditación expandida sobre el debate iniciado por Ramón Lluís Bande en 2019 con Hotel Asturies. Al igual que este, 'cuartu 207_' es una producción de De La Piedra Producciones.

Se ha resaltado, eso sí, que no es solo un documental, "sino un dispositivo cinematográfico y una exploración filosófica sobre la construcción de una identidad fílmica".

La película reúne a doce cineastas asturianos que vieron proyectadas sus obras en la 62 edición del FICX, confinados en la habitación 207 del Hotel Asturias para reflexionar sobre la existencia del cine del país.

El proyecto, impulsado en 2018 por Ramón Lluís Bande, lo retoma Montero, guiado por la idea de que la existencia de una cinematografía propia solo puede darse si lo hace frente a otras.

Para esta segunda entrega, el panel de cineastas está compuesto por: Pablo Casanueva, Maryam Harandi, Diego Flórez, Omar Tuero, Ana G. Argüelles, Álex Galán, Howi Álvarez, Antonio Llaneza, Alicia Moncholí, Manuel García Postigo, Sergio Montero y Ramón Lluís Bande.

A todos ellos se les pregunta qué papel juega Asturias como sujeto político/histórico y comunidad humana en el cine y si puede existir una mirada cinematográfica asturiana al mundo y, de ser así, cómo es.

Además, se ha apuntado que Montero sitúa el surgimiento del cine asturiano actual en un cruce de factores inéditos históricamente, alejándose de la necesidad tradicional de una industria previa.

Los cuatro elementos catalizadores son, a su juicio: La existencia de Asturias como comunidad autónoma con capacidad ejecutiva y financiera; El abaratamiento de costes por el impulso digital, permitiendo filmar y distribuir películas independientes; La posibilidad de un cine asturiano se ve facilitada por el acceso de los hijos de los trabajadores a una disciplina artística tradicionalmente burguesa; y el FICX, como una pieza clave en su apuesta por el cine independiente de autor.