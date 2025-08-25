El FICX lamenta la muerte de Verónica Echegui: "Estamos consternados"

OVIEDO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) ha lamentado este lunes la muerte de la actriz Verónica Echegui a los 42 años. "Estamos consternados", han publicado los organizadores del Festival a través de sus redes sociales.

En un mensaje de X recogido por Europa Press, el FICX se hace eco de la noticia del fallecimiento de la actriz, recordando cómo Echegui pasó por la edición número 59 del Festival para presentar 'Tótem Loba' cortometraje con el que ganó el Premio Goya al Mejor cortometraje de ficción.

De la actriz Verónica Echegui, el Festival destaca su "enorme talento" y que era "una bellísima persona".

Nacida en la capital, la actriz debutó en televisón con papeles pequeños en diferentes series de televisión. Su primera incursión en el mundo del cine fue en la película 'Yo no soy la Juani', donde interpretó a la protagonista. Por dicho papel fue candidata al Premio Goya a la mejor actriz revelación de los Premios Goya. Posteriormente, Echegui estrenó en varios proyectos como 'Tocar el cielo', 'El menor de los males', '8 citas' o 'La casa de mi padre'.

Por su trabajos recibió varias nominaciones como mejor intérprete femnina protagonista por 'El patrio de mi cárcel' (2008) y 'Karmandú, un espejo en el cielo' (2011), ademas de a la mejor interprete femenina de reparto por 'Explota, explota' (2020). Fue en 2022 cuando logró ganar la estatuilla como directora del corto 'Tótem loba'.

La intérpre atesoraba entre sus reconocimientos dos Premios Gaudí por 'Mejor acriz principal' en 'Katmandú, un espejo en el cielo' y como Mejor actriz Secundaria en 'La ofrenda', además de un Premio Feroz.

Sus últimos trabajos en el cine fueron 'Yo no soy esa', película de María Ripoll que estrenó en el 2023, año en el que también estrenó 'A muerte', serie dirigida por Dani de la Orden. En septiembre de 2024 estrenó 'Justicia Artificial', una película de Simón Casal.