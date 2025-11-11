El FICX muestra el momento "muy dulce" del cine asturiano, con 40 títulos en diversas secciones

Presentación de la representación del cine asturiano de la 63 Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), que se celebrará del 14 al 22 de noviembre de 2025. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), Alejandro Díaz Castaño, ha destacado este martes el momento "muy dulce" que vive el cine asturiano, como así lo demuestra que en la 63 edición del certamen gijonés se vayan a poder ver 40 títulos con sello astur, repartidos en distintas secciones.

Así se lo señalado, durante la presentación de la representación asturiana del FICX, en el Spaces de Gijón, en la que han participado buena parte de los cineastas asturianos que presentarán sus obras en esta próxima edición, que se celebrará del 14 al 22 de noviembre.

Entre los cineastas asturianos, Samuel Fuentes ha sido el encargado de hacer la pieza de cabecera del certamen, donde se resalta, según él, la parte festiva y lúdica, en la que se hace un pequeño homenaje al programador del FICX ya fallecido, Fran Gayo, con un poema suyo.

Marcos M. Merino, por su lado, ha presentado 'Plaza Mayor', una especie de reconciliación con la ciudad, que él conoció como municipio industrial, en la que aborda la memoria colectiva sobre la ciudad. Esta está rodada por él en 'voz en off'.

Dentro de la Sección Oficial, Diego Flórez, con 'Tolos fueos el fueu', abordará el problema de la incineración en Mieres, además de hacer un retrato sobre el activismo y una reflexión sobre el tiempo que le toca vivir.

Por su parte, Pablo Casanueva traerá al FICX 'El día que tal', en el que hace un retrato medio rural a través de la vida de uno de sus vecinos.

En 'Savoy, 35 años y una noche', José Rivero aborda las salas de música en directo a través de la historia del mítico local gijonés. Para él, se trata de una historia "muy emotiva y muy interesante para ver cómo cambio la ciudad y la música". Tras la proyección, habrá una mesa redonda sobre el presente y futuro de las salas de música en directo.

Para Cristina R. Paz, 'Aunque seamos islas' es un viaje hacia las últimas fareras, pero también un viaje de introspección hacia el cine independiente, con sus luces y sus sombras.

El fotoperiodista y cineasta Álex Zapico, en su caso, presentará 'La imperfección y la paciencia', una historia sobre los hermanos Campal, pertenecientes a una familia de sastres de Nava, y la contraposición con el mundo de la moda actual.

Manuel García Postigo presentará en el FICX en esta ocasión 'Perlora desde 1954', un documental donde se entremezcla la arquitectura y contexto geopolítico de la citada ciudad vacacional. Postigo ha explicado que lo ha sintetizado en hora y media, aunque ha confesado que le hubiera gustado incluir más.

En 'Valle blanco, gallo negro', Alex Galán ha reconocido que este cuarto largometraje inicialmente iba a ser un documental y pasó a convertirse en ficción.

"Es mi mayor chorrada hasta la fecha", ha bromeado el cineasta, quien ha explicado que quiso explorar sobre qué ocurre con la identidad de un lugar cuando pierde sus símbolos, en este caso la extinción del urogallo y el cierre de la minería.

Ha señalado, en este sentido, que al ir a grabar comprobó que había un pueblo "muy unido y con mucha acción", por lo que decidieron rescribir el guión con ellos, en el que se aborda el turismo como elemento colonizador de la zona rural y también el papel de la mujer.

Julio de la Fuente, con 'Frío Otoño', nos habla de una pareja de Grao afectada por el Alzheimer. El cineasta ha recalcado la importancia que tiene el sensibilizar sobre que hay que dar más ayudas para esta "terrible enfermedad".

De identidades y mundo rural trata el nuevo cortometraje, con temática LGTBi, de Roberto F. Canuto y Xu Xiaoxi. Según el primero, es un cortometraje sobre soledades, donde un joven vuelve al pueblo en busca de identidades y donde vive un pastor que hace queso cabrales y que está aislado por su orientación sexual. También es, según sus autores, un homenaje a las parejas LGTBi y un cortometraje que se presta a "varias interpretaciones".

Por su parte, Lía Lugilde, aborda en 'Saltar' el suicidio, con un recorrido por Asturias sobre esta realidad y las personas que conviven con ello.

'Alimaña', de Juan Villa, es un thriller rural, donde se narra el conflicto entre ganaderos y lobos, con personajes "polémicos" y una historia "oscura, con suspense".

'Una mujer que conocí llamada Yudita', trata, según su autor, el cineasta asturiano Rodrigo Agüeria, sobre la bruja de su pueblo, una anciana de 90 años, ciega, que fue aislada por casi todo el mundo salvo algunas mujeres, entre ellas una tía suya, que le llevaban comida.

MUESTRA ASTURIAS

En cuanto a la Muestra Asturias de cortometrajes, se encuentra 'Aquí donde estoy', de Daniel Braga, sobre la identidad 'Queer', a través de tres experiencias concretas.

Por su lado, Graciela Mier, con 'Serena', invita a la reflexión a través de una mujer que habla con su Inteligencia Artificial y que le consulta todo. Según la cineasta, aborda un poco la salud mental y la dependencia emocional con la IA.

En 'Fuera de juego', que nació como proyecto de instituto del IES Avelina Cerra, la temática central se enfoca en la ludopatía, mientras que de 'En Cifra', de Círculo Nuevos Aires, se ha destacado que es la prueba de no se necesita mucho dinero para hacer una buena obra de arte.

Además, en la noche del corto español, este año se podrán ver diez cortos, firmados por mujeres, entre ellos el corto de animación de Inés G. Aparicio, titulado 'La diva, mi abuela y yo'.