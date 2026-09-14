Fiesta de la Bicicleta de Avilés: últimos días para inscribirse

OVIEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El plazo de inscripción para participar en la 44 Fiesta de la Bicicleta de Avilés finalizará este viernes, 18 de septiembre, a las 13.00 horas. La actividad, de carácter no competitivo y dirigida a todas las edades, se celebrará el sábado 19 de septiembre, dentro de la Semana de la Movilidad.

La salida tendrá lugar a las 10.30 horas desde el aparcamiento de El Corte Inglés y el recorrido, de unos diez kilómetros, atravesará diferentes barrios de la ciudad, con un reagrupamiento en la plaza Mayor de Llaranes y llegada en la pista de la Exposición, en Las Meanas. La inscripción es gratuita y puede realizarse a través del formulario habilitado por la organización o mediante los códigos QR de la cartelería.

Las 500 primeras personas que pasen por el control de salida recibirán una camiseta conmemorativa y un número para participar en el sorteo de diferentes regalos. Además, como en la edición anterior, se habilitará un recorrido de menor distancia para facilitar la participación de personas con discapacidad física. El uso del casco será obligatorio durante toda la marcha.