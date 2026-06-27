Las fiestas de L'Amuravela 2026 arrancan este sábado en Cudillero - TURISMO ASTURIAS

OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cudillero celebra desde este sábado y hasta el miércoles, 1 de julio, las fiestas de L'Amuravela, cuyo acto central es el tradicional sermón del lunes, 29 de junio, declarado Fiesta de Interés Turístico.

La celebración, de marcado carácter marinero y dedicada a San Pedro y San Pablo, arranca este sábado con una noche de DJs en el Puerto Nuevo y continua el domingo con el pregón de Sofía Fidalgo, el desfile de Arduriu Pixuatu y varias actuaciones musicales.

El lunes, festividad de San Pedro, tendrá lugar el Sermón de L'Amuravela, un pregón en verso y en dialecto pixueto que un vecino pronuncia desde una embarcación varada en el puerto para relatar al patrón del municipio los principales acontecimientos del último año y pedirle protección para los pescadores.

El programa incluye además misas, procesiones, pasacalles, actividades infantiles, verbenas y fuegos artificiales. Las fiestas concluirán el miércoles con la misa y la ofrenda floral en el mar, la Danza Prima Pixueta y el tradicional reparto del bollo.