Fiestes Populares y AMA convocan una nueva concentración en rechazo a la agresión de San Mateo

Rubén Rosón y Jorge Fernández, en el centro - CUENTA DE FACEBOOK DE AMA ASTURIES

OVIEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Fiestes Populares y Asociación Moza d'Asturies (AMA) han convocado para este sábado 19 de septiembre a las 19.00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo una concentración para mostrar su rechazo a la agresión sufrida por Jorge Fernández y Rubén Rosón en las fiestas de San Mateo en la madrugada del viernes.

También quieren denunciar públicamente la respuesta del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, porque consideran que, lejos de condenar los hechos, habló de anécdota. Los convocantes acusan a Canteli de poner el foco sobre los agredidos.

La convocatoria reclama una respuesta institucional firme frente a cualquier forma de violencia y defiende una Asturias y un Oviedo "plurales, inclusivos y libres de odio".