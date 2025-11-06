'Filososidra', el nuevo espectáculo de Joaquín Pajarón, el 28 de diciembre en el Teatro Campoamor

OVIEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cómico Joaquín Pajarón estrenará en el Teatro Campoamor de su ciudad natal, Oviedo, su nuevo espectáculo, 'Filososidra'. Será a las 19.00 horas del próximo 28 de diciembre.

Las entradas se pondrán a la venta este viernes 7 de noviembre a partir de las 12.00 horas. Podrán adquirirse en la taquilla del Teatro Campoamor y por Internet, en la web www.joaquinpajaron.com.

En su nuevo espectáculo, la sidra volverá a estar muy presente. "Como en todos y cada uno de los espectáculos estaré escanciando en el escenario, en vez de bebiendo agua como hacen los cómicos", ha comentado a Europa Press el popular humorista asturiano.

Originario de Oviedo (nació en 1978), con infancia en Valle (Piloña), Pajarón es un referente del humor en Asturias. Sus espectáculos suelen estar repletos de anécdotas y guiños a la vida y cultura asturiana.

Es muy popular por sus vídeos en Internet y conocido por su presencia en televisión. Además de sus espectáculos y el podcast 'Radio Pajaronia', también es actor y ha participado en películas, series y colabora en el programa 'No es un día cualquiera' que presenta y dirige Pepa Fernández en RNE.