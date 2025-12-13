Finaliza el Plan de transporte a los Lagos de Covadonga: más de 182.000 usuarios y afluencia desestacionalizada

Archivo - Lago Enol, uno de los Lagos de Covadonga, en los Picos de Europa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El plan especial de transporte a los Lagos de Covadonga, que finalizó el pasado fin de semana, movilizó a 182.683 viajeros en 2025. La cantidad es "sensiblemente inferior" a la del año pasado, algo que el Principado achaca a la interrupción del servicio durante varios días de agosto a causa de la oleada de incendios forestales que se registraron en el Principado.

Según ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa, los datos del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) revelan una "importante desestacionalización", con un aumento de las personas que acceden a este espacio fuera de temporada alta. En concreto, durante abril y mayo y de octubre a diciembre, el plan movilizó a 43.903 visitantes, un 70% más que en los mismos meses de 2024.

"Estos datos refuerzan los objetivos del Gobierno de Asturias de lograr un modelo de desarrollo turístico y de gestión de los espacios naturales protegidos más sostenible y eficiente, que tiene en el transporte público uno de sus ejes estratégicos de actuación", indican.

AUMENTO DE LA VENTA ANTICIPADA

El Principado ha celebrado haber logrado el "objetivo prioritario" de aumentar la venta anticipada de billetes. En 2025, el 74% fueron adquiridos a través de la web, frente al 22% comprado en las taquillas.

El operativo incluye unas 3.000 plazas diarias con diez frecuencias de subida y otras tantas de bajada y contó con un servicio lanzadera desde Cangas de Onís hasta el Real Sitio con seis frecuencias diarias y salidas cada 30 minutos en cada uno de los sentidos, desde las 7.40 a las 20.00 horas.

El Gobierno de Asturias, el Ayuntamiento de Cangas de Onís y la Dirección General de Tráfico trabajan conjuntamente para ultimar el calendario del próximo año, que tendrá que ser publicado en el Boletín Oficial del Estado.