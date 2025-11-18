Finaliza la tercera fase de las obras de renovación de la avenida José Tartiere

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, han visitado este martes la finalización de las obras de renovación del tramo de la Avenida José Tartiere, comprendido entre la media glorieta partida y la calle Monte Naranco. La actuación ha contado con un presupuesto de 451.392 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Las obras han consistido en la renovación completa del pavimento de las aceras y del aglomerado de la calzada, así como en la sustitución del saneamiento que discurre por debajo de la acera Este.

También se ha renovado el alumbrado existente, incorporando un sistema más moderno que mejora la luminosidad y la seguridad, con la retirada de los puntos de luz y del cableado en las fachadas de los edificios. Además, se han llevado a cabo actuaciones en las redes de abastecimiento, comunicaciones y baja y media tensión.

El alcalde ha explicado que la obra se ha ejecutado en tres fases en los dos últimos años, con una inversión de más de 1.300.000 euros, y ha consistido principalmente en la renovación del saneamiento. "Creemos que el resultado final mejora significativamente la seguridad, la funcionalidad y la calidad urbana de la avenida", ha agregado.